Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığından:

200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06/06/1978 tarihli ve

7/15 7 5 4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırlaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvanlarda; 26 Mühendis, 41Veteriner Hekim, 25 Kotuma ve Güvenlik Görevlisi ve 108 Destek Personeli olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

T-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER;

A) Genel Şartlar:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşullan taşımak,

2) Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı ''Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanamazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

3) Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

4) Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

5) Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunlan için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

6) Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşım doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atamaları yapılmayacaktır.

7) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atamaları yapılmayacaktır.

8) Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://ww w.tari morman.gov.tr/) sitesinden inceleyebilirler.

9) Kılavuzda yer alan pozisyonların yerleri il, ilçe ve kuruluş düzeyinde gösterilmekte olup ilçe düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde; il düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilenler ise kurumun ihtiyaçlarına göre o i! ve i! dahilindeki ilçelere, kuruluş müdürlükleri düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar kuruluş müdürlüklerine atanabileceklerdir.

10) Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

11) Bakanlığımız gerekli hallerde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişikliğe ilişkin duyurular Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilir, adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

II-BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Başvuru Şekli ve Süresi:

I) Adaylar başvurularım 13.10.2025-24.10.2025 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı haricinde şahsen, posta yoluyla vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabileceklerdir. Adayın birden fazla il veya pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde yerleştirilmiş olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

3) Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup; atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4) Adaylar, başvuru için istenilen ve bu ilanın "B) Başvuru İçin Gerekli Belgeler" maddesinde belirtilen belge ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur,

5) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının, tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından "Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırmaları gerekmektedir.

6) Başvuruda bulunacak adayların ilanın sonunda bulunan Özel Nitelik Tablosunu incelemeleri önem arz etmektedir.

B) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

1) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

2) Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adaylar diplomalarını beyan etmek zorunda olup; onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (Kariyer Kapısı Aday Kullanım Kılavuzunu inceleyerek basurunuzda diplomanızı nasıl beyan edebileceğinizi görüntüleyebilirsiniz.) Manuel olarak yüklenecek mezuniyet belgelerinin önlü/arkah, onaylı, okunaklı ve tamamının görünür olması gerekmektedir. Belirlilen şekilde yüklemenin yapılması adayın sorumluluğundadır. Okunaklı olmayan ve ilgili alana yüklenmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" yüklemeleri gerekmektedir. Denklik Gösterir Belge alanına yüklenen diğer evraklar dikkate alınmayacaktır.

4) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir,

5) ÖzdNıtelilder tablosunda SGK kaydı istenen ad aylar ile son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışan adaylar hizmet bilgisini gösterir belgeyi (e-Devletten veya SGK'dan alınmış onaylı SGK Hizmet Dökümü) ve sözleşmeli olarak çalışmış oldukları pozisyonu gösterir tasdikli belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.

C) Başvuruların Değerlendirilmesi:

1) Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

2) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanlan ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecektir.

3) Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın resmi internet sayfalannda (www.tarimorman.gov.tr ve/veya. www.tarimorman.gov.tr/PER.GEM) yayımlanacaktır. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların yukarıda belirtilen internet sayfalarındaki duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmesi önem arz etmektedir.

IH- YERLEŞTİRME VE ATAMA:

A)Yerleştirme;

Asil ve yedek adayların tespiti, istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından;

1) KPSS puan üstünlüğü esasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından yapılacaktır.

2) KPSS puanlan eşit dan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aym olması halinde yaşı büyük dana öncelik tanınır.

3) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

B) Ata ma:

1) Yerleştirme işlemleri sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.tarimorman.gov.tr ve/veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacaktır.

2) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.

3) Ataması yapıldığı halde gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

4) Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle istihdamı yapılamayan boş kalan pozisyonlara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bu surette ataması yapılacak adaylar ve istenilen belgeler ile ilgili duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.tarimorman.gov.tr ve/veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM') yayımlanacaktır.

5) Ataması yapılamayan yedek adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

IV- DİĞER HUSUSLAR:

A) Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet üzerindeki iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası, e-posta adresi ve Ulusal Elektronik Tebligat Adresi) güncel tutmaları önem arz etmektedir.

B) Adayların başvuru yapmadan önce "Kariyer Kapısı Aday Kılavuzu" nu incelemeleri gerekmektedir.

İlan olunur,

