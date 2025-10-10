Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Üyesi Alım İlanı

Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Ekim 2025 00:16
Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Üyesi Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Doktora Öğretim Üyesi ünvanında (1) Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Ünvan, Kadro Sayıları ve Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

