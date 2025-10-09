Türk Standardları Enstitüsü 6 sözleşmeli personel alacak

Türk Standardları Enstitüsünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 13 (on üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

- Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU (4 KATINA KADAR ÜCRET):

1. Kıdemli Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)

Genel Nitelikler

a. Bilgi işlem birimlerinde; bilgi ve ağ güvenliği alanlarında en az 8 (sekiz) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika ve prosedürlerinin hazırlanması veya işletilmesi sürecinde görev almış olmak,

c. Omurga ve kenar ağ anahtarı, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, Firewall, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, Antivirüs, NAC, EDR ve PAM gibi ürünler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, tercihen SOC ekiplerinde yer almış olmak,

e. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

h. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

i. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

k. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

l. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

m. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

n. Checkpoint, PaloAlto, F5 güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında yetkinliğe ve saha tecrübesine sahip olmak,

o. Intrution Prevention System (IPS) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

p. Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

r. Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,

t. Sistem ve ağ altyapıları hakkında tecrübe sahibi olmak,

u. Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,

v. Zafiyet tarama araçları (Nexpose, Nessus, Acunetis, Netsparker veya muadili) konusunda bilgi sahibi olmak,

y. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a. TSE IS0 27001 sertifikasına sahip olmak,

b. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak.

c. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

d. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

B GRUBU (3 KATINA KADAR ÜCRET):

1. Kıdemli Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 2 Kişi)

Genel Nitelikler

a. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

f. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. TSE ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve işletilmesi sürecinde görev almış olmak,

h. Firewall, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, EDR ve PAM gibi ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i. SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, tercihen SOC veya SOME ekiplerinde yer almış olmak,

j. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

k. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak ve raporlama yapabilmek,

l. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

m. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

n. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,

o. Sistem ve ağ altyapıları hakkında tecrübe sahibi olmak,

Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,

p. Zafiyet tarama araçları (Nexpose, Nessus, Acunetis, Netsparker veya muadili) konusunda bilgi sahibi olmak,

r. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

b. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

2. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi) Genel Nitelikler

a) Bilgi işlem birimlerinde; ağ ve güvenlik konularında en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b) Firewall, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, EDR ve PAM gibi ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Checkpoint, PaloAlto, F5 güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında yetkinliğe ve saha tecrübesine sahip olmak,

d) Intrution Prevention System (IPS) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Merkezi log yönetimi SIEM ve log korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

i) Kurumsal bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

j) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak ve raporlama yapabilmek,

k) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

l) Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

m) Zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

o) TSE ISO/IEC 27001/27002 hakkında bilgi sahibi olmak,

p) DDOS önleme hizmeti eğitimlerinden en az birine katılmış olduğunu belgelemek.

r. Ağ güvenliği, ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilmek,

s. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t. Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının TSE ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u. Sızma Testi, yük testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

v. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

y. Siber saldırı tespiti ve önleme yöntemleri konularında bilgili olmak,

Tercihen;

a. TSE IS0 27001 sertifikasına sahip olmak,

b. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak.

3. Kıdemli Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 2 Kişi) Genel Nitelikler

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde uygulama sunucusu yöneticisi (admin) düzeyinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b. WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

c. Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IHS, apache) performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,

d. VMware sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Ağ ve active directory entegrasyonu ile kullanıcı yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

i. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

j. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Microsoft IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Uygulama sunucuları analiz, performans yönetimi ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) ve Linux işletim sistemlerinde bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

n. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Açık kaynak kodlu sistem yazılımları (izleme/monitor yazılımları, sistem yönetim yazılımları, konfigürasyon yönetimi yazılımları ve benzeri yazılımlar) kurulumu, sisteme ve ihtiyaca göre uyumlulaştırılması ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

p. Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Disk teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

r. Microsoft Skype for Business, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10/11 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

s. Exchange server kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

t. Failover Cluster kurulum, konfigürasyon, yönetim ve sorun giderme tecrübelerine sahip olmak,

Tercihen;

a. WebSphere Application Server yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

b. İş sürekliliği ve FKM senaryoları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)

Genel Nitelikler

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde SQL veri tabanı yöneticisi (admin) düzeyinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak, SQL sorgulama diline iyi derecede hakim olmak,

d. MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

f. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Clustering, AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Failover Cluster ve Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,

h. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

j. Sharepoint platformunda farm kurulumu, yönetimi, içerik ve veri yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Raporlama, Power BI, datawarehouse ve SSIS teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a. Loglama araçları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

b. Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak,

c. Felaket kurtarma ve iş sürekliliği konularında tecrübe sahibi olmak,

C GRUBU (2 KATINA KADAR ÜCRET):

1. Web Önyüz Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 Kişi)

Genel Nitelikler

a. Web tasarım önyüz yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b. İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Önyüz kütüphanelerinden React veya Angular ile proje geliştirmiş olmak,

d. UI/UX standartları Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

e. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Restful web servisleri API JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

2. Veri Tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 Kişi)

Genel Nitelikler

a. SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak, SQL sorgulama diline iyi derecede hakim

olmak,

d. MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

f. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Clustering, AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Failover Cluster ve Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,

h. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a. Loglama araçları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

b. Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak.

3. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 2 Kişi)

Genel Nitelikler

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde uygulama sunucusu yöneticisi (admin) düzeyinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b. Web ve Java tabanlı uygulama sunucusu yazılımları (IHS, APACHE) yönetiminde tecrübe sahibi olmak ve performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak, SQL sorgulama diline iyi derecede hakim olmak,

c. VMware sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Temel seviyede ağ ve active directory entegrasyonu ile kullanıcı yönetimi bilgisine sahip olmak,

e. Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script yazma konusunda deneyim sahibi olmak,

f. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) ve Linux işletim sistemlerinde bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i. Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Disk teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

j. DHCP, DNS ve Proxy servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

k. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak,

l. Microsoft Skype for Business, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

m. Failover Cluster kurulum, konfigürasyon, yönetim ve sorun giderme tecrübelerine sahip olmak, Tercihen;

a. Tercihen WebSphere Application Server yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

b. Açık kaynak kodlu sistem yazılımları (izleme/monitor yazılımları, sistem yönetim yazılımları, konfigürasyon yönetimi yazılımları ve benzeri yazılımlar) kurulumu, sisteme ve ihtiyaca göre uyumlulaştırılması ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 2 Kişi) Genel Nitelikler

a. Bilgi işlem birimlerinde; ağ ve güvenlik konularında en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b. Firewall, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, EDR ve PAM gibi ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Checkpoint, PaloAlto, F5 güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmak,

d. Intrution Prevention System (IPS) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

e. Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

f. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Merkezi log yönetimi SIEM ve log korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

h. Kurumsal bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

i. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak ve raporlama yapabilmek,

j. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

k. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

l. Zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, m. TSE ISO/IEC 27001/27002 hakkında bilgi sahibi olmak,

n. Ağ güvenliği, ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilmek,

o. Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının TSE ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. Sızma Testi, yük testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

r. Siber saldırı tespiti ve önleme yöntemleri konularında bilgili olmak, Tercihen;

a. TSE ISO 27001 sertifikasına sahip olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; başvurularını 10/10/2025 - 20/10/2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinde Türk Standardları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e- Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

2- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,

b. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge yüklemesi gerekmekte olup, barkodlu belgesi olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c. Özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

d. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)

e. Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

f. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Enstitümüz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

g. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığında belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2024-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Enstitümüz internet adresinden (www.tse.org.tr) duyurular sayfasından ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilen edilecektir.

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır."

Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav Türk Standardları Enstitüsü, Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Enstitü merkez binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir.

Başarılı olan adaylara ait listeler Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VI. İŞE BAŞLAMA

Atanmaya hak kazanan adaylar; kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Enstitümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

