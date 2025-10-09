Savunma Sanayii Başkanlığı 3 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAV İLANI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başan sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kumrularından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönelimi konusunda ücret tavanı iki kalını geçemeyecekler için en az 3, ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna

tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarma prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet Süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

B. ÖZEL ŞARTLAR:

BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (2 Katına Kadar- 1 Kişi)

* En az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği Uzmanı olarak veya ilgili bir pozisyonda en az 3 (üç) yıl Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve benzeri süreçlerin yönetilmesi veya hazırlanmasında görev almış olmak,

. 1SO/1EC 27001 BGYS politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve işletilmesi sürecinde görev almış olmak,

. Bilgi ve iletişim Güvenliği Rehberi (BİGR) uyum süreçlerinde görev almış olmak,

. Bilgi güvenliği farkındalığına yönelik çalışmalar (eğitim, tatbikat vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. 5651 sayılı Kanun hakkında bilgi sahibi olmak,

. 6698 sayılı KVKK hakkında bilgi sahibi olmak,

* Kurumsal siber güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak

. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Sistem ve Ağ Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Dokümantasyona önem vermek,

. Siber istihbarat kaynaklarının takibi vc raporlamaların yapılması konusunda bilgi sahibi olmak,

. Dokümantasyona önem vermek,

. Tercihen Açık Kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Tercihen Zafiyet tarama araçları (Nexpose, Ncssus, Acunetix, Netsparkcr veya muadili) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Tercihen yerli siber güvenlik ürünleri kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi sahibi olmak,

Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

. ISO27001 İç Denetçi veya Baş Denetçi Sertifikası

. Certified Ethical Hacker (CEH)

. Licensed Penetration Tester (LPT)

. GT AC Penetration Tester (GPEN)

. Offensive Security Certified Professional (OSCP)

. Certified Information System Security Profesional (CISSP)

VERt TABANI UZMANI (2 Katına Kadar- 1 Kişi)

. En az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Veri Tabanı Uzmanı olarak veya ilgili bir pozisyonda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

. En az iki farklı veri tabanı sistemiyle (PostgreSQL, MSSQL, DB2, MongoDB, Elasticsearch vb.) çalışma tecrübesine sahip olmak,

. Veri tabanlarının kurulumu, yönetimi, balamı, yedekleme ve geri yükleme işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Sorgu performansı, veri erişim hızlan ve kaynak kullanımı gibi konularda iyileştirme (tuning) yapabilme becerisine sahip olmak,

. Veri modeli oluşturma, veri yapılarının tasarımı ve ilişkilendirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Temel düzeyde veri tabanı programlama bilgisine sahip olmak,

. Yüksek erişilebilirlik, veri yedekleme çözümleri ve felaket durumlarında veri kurtarma gibi konulara hakim olmak,

. Temel seviyede Linux veya Unix sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, bu ortamlarda çalışabilmek ve Bash script gibi temel script dilleriyle otomasyon ve günlük işlemler gerçekleştirebilmek,

. Veri tabanı güvenliği, yetkilendirme, kullanıcı yönetimi ve kayıt tutma (audit) gibi konularda bilgi sahibi olmak,

. Verilerin dönüştürülmesi, taşınması ve yüklenmesi (ETL) süreçleri ile veri analizine ve raporlamaya yönelik iş zekası uygulamaları hakkında temel bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

* Tercihen PostgreSQL için pgBackRest, Barman, pg_dump ve pg_restore araçlarıyla yedekleme ve geri yükleme işlemleri yapmış olmak; MongoDB için mongodump, mongoreslore ve MySQL için mysqldump gibi araçlarla veri yedekleme ve geri yükleme tecrübesine sahibi olmak,

. Tercihen DB2 PureScale, MSSQL Always On, PostgreSQL Patroni, Mysql Galera gibi yüksek erişilebilirlik çözümlerinden ve clustering teknolojilerinden en az birisinde tecrübe sahibi olmak,

. Tercihen PgBouncer, Consul, TTAProxy gibi veritabanı bağlantı havuzlama ve hizmet keşfi (service discovery) araçlarıyla deneyim sahibi olmak,

. Tercihen Elasticsearch ve Kibana gibi arama, veri analitiği ve log izleme araçlarıyla çalışmış olmak,

. Tercihen Commvault, NetBackup, Veeam gibi kurumsal yedekleme ve felaket kurtarma (disaster recovery) çözümleriyle çalışma deneyimi bulunmak,

. Tercihen PgAdmin, DBeaver, SQL Developer ve Toad ve benzeri veritabanı yönetim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmek.

SİBER GÜVENLİK UZMANI (3 Katına Kadar-1 Kişi)

* En az 5.000 (beş bin) kullanıcısı/cihazı bulunan, güvenlik duvarı (firewall), saldırı tespit vc önleme sistemleri (IPS/IDS), içerik fıltreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistemde en az 5 (beş) yıl ağ ve güvenlik uzmanı, ağ ve güvenlik yöneticisi, siber güvenlik uzmanı, siber güvenlik analisti v.b. pozisyonlarda çalışmış olmak,

. Firewall, Load Balancer, Mail Gateway, Sandbox, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, EDR, NDR, XDR vc PAM gibi ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. STEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak,

. SIEM uygulamaları için Script, regex ve korelasyon hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Sızma testi araçlan (Nessus, Burp Suit, Acunetix, v.b. ) konusunda bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde ilgili araçları kullanabilmek,

. Syslog, EventLog konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak ve raporlama yapabilmek,

. Güncel saldın türleri ve saldın amaçlı araçların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konusunda bilgi sahibi olmak,

. Sistem ve ağ teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Açık kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

. 5651 ve 7545 sayılı Kanun hakkında bilgi sahibi olmak,

. Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübe sahibi olmak,

. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübe sahibi olmak,

. Bilişim altyapısında kullanılan güvenlik duvarları hakkında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Güvenlik sistemleri (TDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirus, Web Gateway, Email Gateway, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve dokümantasyonunda bilgi sahibi olmak,

. Tercihen zafiyet tarama araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker veya muadili) en az birini kullanabiliyor olmak,

. Tercihen ISO27001 Denetçi Sertifikasına sahip olmak,

» Tercihen SOC veya SOME ekiplerinde yer almış olmak,

. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgili ve istekli olmak,

Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

. Certified in Cybersecurity (CC)

. Certified Ethical Hacker (CEH)

. Offensive Security Certified Professional (OSCP)

. Licensed Penetration Tester (LPT)

. GIAC Penetration Tester (GPEN)

. Certified Information System Security Profcsionai (CISSP)

C. BAŞVURU ŞEKLİ VE T ARİHİ:

a) Sınav başvuruları, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 23:59:59'da sona erecektir. Adaylar, e-Devlet (Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

b) Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde, her ne sebeple olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

d) Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla iki (2) tanesine başvurabilecektir.

D. BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER

a) Fotoğraflı (son altı aya ait) Europass CV Sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış derildik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi,

c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

d) Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini kendilerinin girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış "Denklik Gösterir Belgelerini" pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yükleyeceklerdir.

e) Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir kaşe vc ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

f) Özel sektörde çalışanlar için, SGKTescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi, g) Kamu burumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

h) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan geçerliliği bulunan puanı veya bu dilde yapılan, uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge, (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir.) Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini kendilerinin yüklemesi gerekmektedir.

i) Sınav Başvuru Şartları başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak, öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar)

j) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS3 puanı 70 olarak değerlendirlecektir)

k) Son üç (3) ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilecektir)

1) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı örneği, (e-devlet üzerinden alınabilecektir)

m) Başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösteren sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) ile belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyid edilemezse sözkonusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuruları esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda, genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

b) KPSS P3 Puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS Puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

c) Adayların başvuru sonuçları, Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır,

F. SINAV ŞEKLİ. YERİ VE TARİTIİ

a) Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

b) Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınavın yeri, tarihi ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesi "Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir.

G. SINAV KONULARI, SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

a) Yazılı sınavda adaylar pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişini konuları ve bilgi güvenliği konularında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yelmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.

b) Adaylar yazılı sınav sonuçlarını, Başkanlık www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde yapılacak duyuruyu müteakip Kariyer kapısından görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlan ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

c) Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

d) Adaylar sözlü sınavda, pozisyonlara uygun olarak, genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konulan, ilgili pozisyona dair teknik bilgiler ve uygulama düzeyi %85 (yüzde seksen beş) ve bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15 (yüzde on beş) olmak üzere değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 ( yetmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.

e) Adaylar sözlü sınav sonuçlarını, Başkanlık www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

f) Yazılı ve Sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adayların başarı puanı, Yazılı sınav notunun %30'u ve Sözlü sınav notunun %70'i alınarak belirlenecektir.

g) Pozisyon sayısı dahilinde, başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak her pozisyon için asıl olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca ilan edilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

h) Giriş sınavı sonuçlan, Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) asıl ve varsa yedek listeler belirtilerek ilan edilecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, başarı puanına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

i) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra ölüm veya istifa hallerinde bunların yerine başarı sırasına göre yedek listeden aday çağrılabilir.

j) Yedek listede yer alan adayların hakları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

k) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

1) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

H. SÖZLEŞME İMZALANMASI VE ÜCRET

a) Asıl adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren adaylar en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere Başkanlığımıza müracatta bulunacaklardır.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

c) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar uygulanacaktır.

d) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

e) Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

f) Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasma İlişkin Esasların 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

g) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

İ. DİĞER HUSUSLAR

a) Asıl olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylar ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

c) Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek; sağlık raporu sunamayan aday ile sözleşme imzalanmayacaktır. (Hastanenin kamu hastanesi olması zorunludur)

d) Yazılı ve sözlü sınavlara yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle Başkanlıkça değişiklik yapılması gerekirse yeni duruma ilişkin bilgiler Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

J. İLETİŞİM BİLGİLERİ

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın (312) 411 91 02 ve (312) 411 90 73 numaralı telefonlarından edinilebilecektir.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

