İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim/birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri (Araştırma Görevlileri için 50/D maddesi) ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilgili birimlere (Fakülteye/Hazırlık Okuluna) şahsen veya ıslak imzalı belge asıllarını iletmek sureti ile posta (adresler için

https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx sayfasını ziyaret ediniz) yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecek olup postada meydana gelen gecikme sebebiyle son tarihi geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 08.10.2025

Son Başvuru Tarihi : 22.10.2025

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 24.10.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 27.10.2025

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 28.10.2025

Tüm Başvurular İçin İstenen Genel Şartlar:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi*,

2. YÖK formatlı öz geçmiş,

3. İki adet fotoğraf,

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar**, lisans ve lisansüstü transkript, lisansüstü yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce dil için muadili bir puan aldığını gösterir ve geçerlilik süresi devam eden belge,

7. Geçerlilik süresi devam eden ALES sonuç belgesi (ilgili puan türünde)***,

8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),

9. Varsa bilimsel yayın dosyası,

10. İngilizce Hazırlık Programına başvuru yapacak adaylar için Üniversitemizin internet sayfasında yer alan İngilizce Hazırlık Programı Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (https://ticaret.edu.tr/insan-kaynaklari-daire-baskanligi/is-basvurulari/).

(*) Adayların başvuru dilekçelerinde, Resmi Gazete tarih ve sayısını ilgi tutarak başvurdukları kadroyu ve ilanında yer alan kriterleri açıkça belirterek, bu kriterleri sağlamaları ve bu kriterleri sağladıklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

(**) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

(***) Sınav sonuç belgelerine ilişkin geçerlilik sürelerinde, ilgili sınav türünde yetkili resmi kurumlar tarafından belirlenmiş geçerlilik süreleri uygulanmaktadır.

Eksik belge sunan ya da başvuru süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr adresinde yayımlanacak olup bahse konu duyuru aynı zamanda tebligat niteliğinde olacağından başvuru yapan adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

