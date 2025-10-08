Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 22 Ekim 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Ekim 2025 00:50, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 00:36
Yazdır
Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Görevlisi" alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı