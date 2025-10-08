Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla araştırma görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden asgari 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanacak adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.)

* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar:

* Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

* Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

* Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten, ilgili akademik birim yönetimine hitaben yazılmış bir adet imzalı başvuru dilekçesi, Aday başvuru formu (https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (İlana Başvuru Formları> Araş.Gör.-Öğr.Gör. Başvuru Dilekçe Örneği ve Aday Başvuru formu) çıktı alınıp güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu nüfus kayıt örneği, lisans mezuniyet (doktora yapanların ek olarak yüksek lisans mezuniyet) belgesi ile lisans not dökümünün (transkript) resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmez).

* 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. Öğrenim görülen üniversitesinden yüksek lisans/doktora programına kayıtlı öğrenci olduğunu belgeleyen, başvuru süresi içerisinde alınmış güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not dökümleri (transkript). Yüksek lisans not dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, tezli programa kayıtlı olduğunu beyan eden resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

* Yabancı dil (barkotlu) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen sınav sonuç belgesi). T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu'nun 23.05.2024 tarihli ve 502 sayılı toplantı kararı gereği, Mimarlık Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda; adayların yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) tam puan üzerinden asgari 75 (yetmişbeş) puan şartını sağlamaları gerekmektedir.

* Erkek adayların, askerlik durumu (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belgesi.

* Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulama Sonuç Belgesi Arşiv Kayıtlı olarak sorgulaması (e-devlet üzerinden "Resmi Kuruma Hitaben" alınacak barkotlu belgenin üzerinde mutlaka "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" ibaresi yer almalıdır.)

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edecek adayların, başvuru dilekçelerinde talebini belirtmesi ve ilgili Yönetmeliğin 14.Maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış oldukları kurumlardan akademik kadro unvanı yazılı çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi, kadro atama yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar/ayrılmış olanlar için), SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınan barkotlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.

* Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

* Onaylı istenen belgeler resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanmış olmalıdır. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK 35100 Bornova-İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo ile başvuru yapan adaylara eksik evrakını tamamlanması hususunda üniversite tarafından geri dönüş sağlanmayacaktır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi: 08.10.2025

Son Başvuru Tarihi: 22.10.2025

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 27.10.2025

Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi: 30.10.2025

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 03.11.2025

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan ilgili Bölümlerin Yazılı Giriş Sınavı

İngilizce yapılacaktır.

