Çağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Son başvuru tarihi 22 Ekim 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Ekim 2025 00:20
Çağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır. Başvurular bu ilanın aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadar istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile

yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

İSTENEN BELGELER

1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 1 adet fotoğraf

5- Adli sicil kaydı

6- Lisans/yüksek lisans /doktora diploması (diploma yurt dışından alınmış ise YÖK denklik belgesi, öğrenci ise öğrenci belgesi)

7- Lisans transkripti

8- ALES belgesi

9- Yabancı dil belgesi

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü Yaşar Bayboğan Kampüsü Çukurova Uluslararası Havalimanı Yolu Üzeri 33800 Yenice-MERSİN

10470/1-1

