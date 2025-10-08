Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alacak

Sağlık Bakanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilirler.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.

6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

