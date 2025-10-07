Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2025/03)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1- İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri"ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurular ise ilana çıkılan kadro birimine şahsen yapılacaktır.

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6- Adayların istenen şartları taşımadığı veya belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

8- Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanını alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. İlan Metni,

. Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu),

. Fotoğraf (2 Adet),

. Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

. Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinden temin edilecektir.)

. Çalışma Belgesi (Üniversite ya da alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma kuruluşunda en az 2 (iki) yıl süre ile fiilen çalıştığına ilişkin belge)

. Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, yabancı dilde olan diplomaların noter onaylı tercümeleri eklenmelidir. Atanmaya hak kazanılması halinde ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri teslim edilmelidir.)

. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

. SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)

. Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Formlar-KVK Formları" sekmesinde yer almaktadır.)

. Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeler ile başvuracak adaylar için gerekli tüm belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) adet fiziki dosya ile içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur USB Belleğin, aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

❖ Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca USB Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

❖ Not-2: Yayın dosyası ile USB Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. İlan Metni,

. Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu),

. Fotoğraf (2 Adet),

. Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

. Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinden temin edilecektir.)

. Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, yabancı dilde olan diplomaların noter onaylı tercümeleri eklenmelidir. Atanmaya hak kazanılması halinde ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri teslim edilmelidir.)

. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

. SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)

. Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Formlar-KVK Formları" sekmesinde yer almaktadır.)

. Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur USB Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile USB Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. İlan Metni,

. Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları " sekmesinde bulunan başvuru formu),

. Fotoğraf (2 Adet),

. Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

. Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları " sekmesinden temin edilecektir.)

. Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, yabancı dilde olan diplomaların noter onaylı tercümeleri eklenmelidir. Atanmaya hak kazanılması halinde ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri teslim edilmelidir.)

. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

. SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)

. Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Formlar-KVK Formları" sekmesinde yer almaktadır.)

. Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur USB Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile USB Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.