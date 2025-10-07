Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğünden:

I. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) alım ilanı;

Üniversitemizin Tablo Tde belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre alım yapılacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir, öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı; lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir transkriplleri (e-Devletten alınan karekodlu belge), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması ile birlikte ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Rektörlük/Fakülte Dekanlıklan/Yüksekokul Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Konu hakkında gerekli bilgilere www.belek.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

. Her aday haşvimi şarllannı sağladığı sadece bir bolüm programa haşvimi yapabilir.

. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

. Posta ile yapılacak başvuıulann son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

. Tüm adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

. Müracaat edilen programın açılmasına YÖK izin vermez ise adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

. Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir.

