Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 5 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YTB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6'ncı maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Tablo-1'de belirtilen üç pozisyon için 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

* Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının Tablo-1'de belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, bu tutarın altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

c. "B.ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde belirtilen koşulları sağlamak.

ç. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

d. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek, mesleğinin gerektirdiği yeni teknolojileri takip etmek ve takım çalışmasına yatkın olmak.

e. Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olunması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1. Kıdemli Yazılım Uzmanı

a. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

c..NET, C# ve ASP.NET teknolojileriyle yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

ç. Enterprise Architecture (Kurumsal Mimari) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu durumu geniş ölçekli en az 3 (üç) projede uygulamış olduğunu belgelemek.

d. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns), Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming), veri yapıları ve algoritmalar ile çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC), temiz kod ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f. OAP, REST, WCF gibi web servisleri ve Windows servisleri geliştirme hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g. MS SQL veya PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak.

ğ.SQL, veri modelleme, normalizasyon, veritabanı optimizasyonu, T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak.

h. Entity Framework veya Dapper gibi ORM araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı.Web tabanlı uygulamalar (HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, AJAX) geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i. Versiyon kontrol sistemleri (Git, TFS vb.) ve CI/CD araçları (Azure DevOps, TFS vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. k.Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek.

l. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak.

m. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce ve problem çözme becerisi yüksek olmak.

Tercihen:

a.Angular veya React altyapılarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

b.ASP.NET Zero altyapısı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c. Docker Containers ve Microservices hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ç. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d. Bulut Uygulama hizmetleri (PaaS, SaaS, IaaS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e. Yüksek trafikli sistemlerde çalışma deneyimi olmak.

f. Agile Metodolojiler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

2. Kıdemli Sistem Uzmanı

a. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b. Active Directory yapısının kullanıldığı Bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör) en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

c. Microsoft Windows sunucularında (2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, performans artırma ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyime sahip olmak.

ç. Active Directory, LDAP, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, File Server, Certification Authority (CA), Failover Cluster mimarisi gibi Microsoft teknolojileri ve sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d. Microsoft Exchange Server kurulumu, yapılandırması ve sorun giderme konularında deneyimli olmak.

e. PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak.

f. Sunucu sanallaştırma çözümleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

g. Yedekleme altyapıları ile ilgili kurulum, yönetim ve problem giderme konularında bilgi sahibi olmak.

ğ. Replikasyon, İş Sürekliliği (BCP) ve Felaketten Kurtarma (DR) konularında deneyim sahibi olmak.

h. Linux LVM ve Windows Storage Spaces yapılarında: Mantıksal hacim oluşturma, yapılandırma ve değişiklikler, disk genişletme ve daraltma işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

ı. Felaketten kurtarma merkezi sistemlerinin kurulumu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak.

i. Log yönetimi, logların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak.

j. Windows sunucuların güvenlik sıkılaştırmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

k. Microsoft IIS 8 veya üst sürümlerinin yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak.

l. Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2012 ve System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üzeri sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak.

m. Microsoft Kimlik Yönetimi (MIM) ve MIM-AD-SQL entegrasyonu ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

n. Office 365 ve Microsoft Volume Licensing Service Center yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

o. Active Directory Security, Windows 10/11 ve Windows Server 2019/2022 güvenlik önlemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Tercihen:

a. icrosoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

b. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

c. Microsoft Azure sertifikalarından (Azure Administrator Associate, Azure Solutions Architect Expert, Azure Network Engineer Associate, Windows Server Hybrid Administrator Associate) en az birine sahip olmak.

3. Yazılım Uzmanı

a. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b..NET, C# ve ASP.NET teknolojileriyle yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

c. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns), Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming), veri yapıları ve algoritmalar ve çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ç. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC), temiz kod ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d. SOAP, REST, WCF gibi web servisleri ve Windows servisleri geliştirme hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e. MS SQL veya PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

f. QL, veri modelleme, T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak.

g. Entity Framework veya Dapper gibi ORM araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ğ.Web tabanlı uygulamalar geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, AJAX, REST API).

h. Versiyon kontrol sistemleri (Git, TFS vb.) ve CI/CD araçları (Azure DevOps, TFS vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ı. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. i.Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek.

Tercihen:

a. Angular veya React altyapılarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. b.ASP.NET Zero altyapısı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Adayların başvuru aşamasında beyan etmeleri gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmektedir.

1- Özgeçmiş: Adayların kendi el yazıları ile kompozisyon şeklinde hazırlamış oldukları özgeçmişlerini sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. İlgili dokümanın, Türkçe olarak iki sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanması beklenmektedir.

2- Diploma/Mezuniyet Belgesi: Adayların Öğrenim bilgileri başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilmektedir. Mezuniyet bilgileri sisteme yansımayan veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi güncel dokümanları sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların diploma/mezuniyet belgeleri ile birlikte YÖK onaylı denklik belgesini pdf formatında sisteme yüklemeleri beklenmektedir.

3- Mesleki Çalışma Belgesi: "A. GENEL ŞARTLAR" bölümünde (b) maddesinde yer alan sürelerde adayların mesleki tecrübelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi, Kamu kurumlarında çalışanlar için ise çalıştıkları kurumdan alınacak belgeler değerlendirilecektir.

4- Mesleki Deneyim Belgesi: İbraz edilecek olan mesleki deneyim belgesinde adayların başvurdukları pozisyonlarda "B.ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde talep edilen kanıtlayıcı belge ve mesleki deneyimlere ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. İlgili belge, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Sınav Komisyonu sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgi ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5- Programlama Belgesi: "A. GENEL ŞARTLAR" bölümünde (f) maddesinde belirtilen koşulların ispatına yönelik ilgili belgelerin (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) adaylar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

6- KPSS Sonuç Belgesi: Varsa KPSS P3 puan türünden alınmış geçerliliği devam eden bir puan belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

7- Yabancı Dil Belgesi: Varsa son 5 yıl (ilanda belirtilen ilk başvuru tarihinden itibaren) içerisinde YDS'den veya dengi sınavlardan (ÖSYM "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı"nda belirtilen) alınmış dil puanının adaylar tarafından sisteme yüklenmesi beklenmektedir. YÖKDİL belgesi geçerli bir sınav belgesi olarak kabul edilmemektedir.

8- Adli Sicil Belgesi: Adayların adli sicil kayıtlarının sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. İlgili sicil kaydı bilgileri başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilmektedir.

9- Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. İlgili bilgiler sistemden otomatik olarak getirilmektedir.

10- Sağlık Beyanı: Başvuruda bulunan tüm adayların görevlerini sürekli yapmalarına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engellerinin bulunmadığına dair yazılı beyanlarını sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

11- Sertifika Belgeleri: Adayların varsa sahip oldukları sertifikaları tek bir belge olarak pdf formatında sisteme yüklemeleri beklenmektedir. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 07/10/2025 Salı günü saat 09.00'da başlayacak ve 22/10/2025 Çarşamba günü saat 18.00'de sona erecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvuru şartlarını sağlayan adayların KPSS puanlarının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanlarının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilan edilen her bir pozisyon sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilir. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

2- Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir.

3- Başvuru için gerekli evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

4- Başvuru değerlendirme sonuçları Başkanlık internet sitesinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5- Başvuru değerlendirme sonuçlarına, sonuçlarının duyurulmasından itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Süresinde yapılmayan itirazlar ile telefon veya benzeri kanallar üzerinden adaylar veya adaylar adına yakınları tarafından yapılan itirazlar herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1- Sınav, uygulamalı ve sözlü olarak iki aşamalı gerçekleştirilecektir.

2- Uygulamalı sınavı, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın "B. ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususları içermektedir.

3- Sözlü sınavda adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan), ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

başlıkları üzerinden değerlendirilecek olup, komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanının tespiti sağlanacaktır.

4- Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5- Sözlü sınava veya uygulamalı sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1- Her bir adayın uygulamalı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak nihai başarı puanları belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir.

2- Nihai başarı puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenebilecektir. Nihai başarı puanı eşit olan adaylardan uygulamalı sınav puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. Nihai başarı puanı 70'in altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.

3- Sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

4- Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 3 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar ile telefon veya benzeri kanallar üzerinden adaylar veya adaylar adına yakınları tarafından yapılan itirazlar herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon : +90 312 218 42 40

10473/1-1