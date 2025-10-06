Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları uyarınca Profesör ve Doçent (devamlı statüde) alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları duyurulur.

İlana başvuracak adayların, https://bogazici.edu.tr/tr/announcements adresindeki "Öğretim Üyesi Alım İlanı" başlıklı duyuruda bulunan formları da doldurarak ilgili birime ıslak imzalı dilekçe ve kimlik kartı fotokopisi ile teslim etmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Doktora derecesini Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Eğitim alanında ilk 100'de yer alan üniversitelerden almış olmak; doçentlik ünvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Fizik Eğitiminde Epistemik Biliş ve Üstbiliş konularında yayını olmak.

b) Doktora derecesini Eğitim Programları ve Öğretim ile ilgili bir alanda ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Eğitim alanında ilk 100'de yer alan üniversitelerden almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Öğretim Teknolojileri, Öğretim Tasarımı ve Bilgisayar Bilimi Eğitimi alanında yayını olmak.

c) Doktora derecesini İşletme ile ilgili bir alanda ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme alanında ilk 300'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Hizmet İşletmelerinde Pazarlama ve Markalama alanında yayını olmak.

d) Doktora derecesini Kimya Mühendisliği alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Mühendislik alanında ilk 100'de yer alan üniversitelerden almış olmak; doçentlik ünvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Deneysel ve Hesaplamalı Elektrokimya ve Enerji Depolama Sistemleri alanında yayını olmak.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

: 06.10.2025

: 20.10.2025

: 24.10.2025

: 31.10.2025

: 06.11.2025

: Şahsen / Posta

: www.bogazici.edu.tr

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Sınav Giriş Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

Başvuru Tipi

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;

Fakültenin ilgili Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. İlana başvuru dilekçesi,

2. Kimlik kartı fotokopisi,

3. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

4. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

5. Resmi transkript (Lisans),

6. Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi,

7. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

8. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' https://bogazici.edu.tr/tr/pages/formlar/343 adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.