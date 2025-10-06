Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak üzere yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıdaki tabloda adedi ve unvanı belirtilen boş pozisyonlara toplam 4 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 50 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Yönetmeliği uyarınca haklarında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirl enen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak)

7- İlana çıkılan bütün pozisyonlarda başvuran adaylar için görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.

8- Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak.

9- Kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

10- Tercih edilen pozisyon için istenen şartları ilanın son başvuru tarihi itibariyle taşıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ :

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı gün itibariyle 15 gün içinde (06.10.2025-20.10.2025 tarihleri arasında 20.10.2025 tarihi mesai saati bitimine kadar) e-Devlet Kapısı üzerinden "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlana dair açıklamalara adaylar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.osmaniye.edu.tr adresinden veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

1. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

2. Başvuran adayların (ortaöğretim mezunları)2024 KPSS (B) P94 puanı esas alınacaktır.

3. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

5. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

8. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

AÇIKLAMALAR:

1- Başvuran adaylardan ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2024 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2024 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 50 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir

3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alın ması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

4- Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri (2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını Profil Düzenleme sayfasının sol tarafında bulunan "Öğrenim Bilgileri" sekmesinde "Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle" butonu aracılığıyla modüle yüklemeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruda bulunamayacaklardır.

5- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6- Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

7- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

8- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

9- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

10- İdare, ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği farklı ilçelerde ve birimde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

11- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanır.

12- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

1- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası (www.osmaniye.edu.tr ) duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır.

2- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

3- Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

BİLGİ İÇİN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

e-posta : [email protected]

Telefon: 0328 827 10 00 (1503-1505-1507-1516-1519)

10210/1-1