Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, Öğretim Görevlisi alınacaktır

Genel şartlar

A)- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(3) Alanında tecrübe sahibi olma şartı, lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

B)- Özel Şartlar

(1) (Değişik: RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(2) İlanda belirtilen şartları taşımak.

(3) ALES belgesinin geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.

C) - Ön Değerlendirme

(1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

D)- Nihai Değerlendirme

(1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; . bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

E)- Sınavlarda Başarılı Olanların Atanması

(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

F)- Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

G)- Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar;

Üniversitemiz https://basvuru.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan çevrim içi başvuru sayfasında;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2. Özgeçmiş

3. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devletten alınabilir.) (Askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.)

4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası

Kurulca denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.)

5. Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü)

6. ALES belgesi (sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerliliği olan, ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

7. Deneyim belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge) ile SGK hizmet dökümü (deneyim istenen kadrolar için)

8. Sertifika (İstenmişse)

9. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı gösterir belge)

10. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış)

11. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

Bilgi / belgelerini yüklemekle yükümlüdürler.

H)- ÖNEMLİ NOTLAR:

(1)- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular https://basvuru.ksu.edu.tr adresi üzerinden çevrim içi ortamda yapılması gerekmektedir. Başvurularda; süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılacak başvurular, birden çok kadroya yapılan başvurular, şahsen ve internet ortamından müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

(2)- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında sınav da dahil iptal etme hakkını saklı tutar.

(3)- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

(4)- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

(5)- Atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretinin getirilmesi gerekmektedir.

(6)- Başarılı olan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.