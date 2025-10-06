Dışişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli personel alacak

Dışişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS'deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, 1 - 18 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav 1 - 18 Aralık 2025 tarihleri arasında, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (b) bendi)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz. 3. madde (g) bendi)

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

A GRUBU (6 Kişi) :

I. KIDEMLİ YAZILIM MİMARI (2 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

a. En az 100.000 (yüz bin) ve üzeri kullanıcılı sistemlerin mimari tasarım süreçlerinde takım lideri veya kıdemli yazılım uzmanı olarak görev almış olmak ve bunu belgelendirmek,

b. Yazılım geliştirme konusunda proje yöneticisi, takım lideri veya proje koordinatörü olarak en az 4 (dört) yıl görev almış olmak ve bunu belgelendirmek,

c. .NET /.NET Core gibi yazılım teknolojilerinde en az 8 (sekiz) yıl iş tecrübesi ile aktif olarak yazılım geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek,

d. Mikroservis mimarisi altyapısı geliştirme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, yaygın zafiyetleri önleme yöntemlerine ve güvenlik protokollerine hakim olmak,

h. Dağıtık mimari konseptlerine ileri düzeyde hakim olmak, kuyruk sistemleri ve dağıtık önbellekleme gibi konularda mimari seviyede deneyim sahibi olmak,

i. Tercihen Veritabanı Teknolojileri (T-SQL, PL/SQL, PL/pgSQL veya NoSQL) konusunda ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j. Frontend teknolojileri (Angular, React) ile yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ve Design Patterns konularında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l. Docker, Openshift/Kubernetes gibi ortamlarda uygulamaların geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

m. Tercihen Linux işletim sistemlerinde bilgi ve deneyime sahip olmak,

n. Tercihen PowerShell, bash ve Python scripting konusunda bilgi sahibi olmak.

II. KIDEMLİ VERİTABANI YÖNETİCİSİ (2 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

a. En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde bilgi işlem merkezlerinde en az 5 (beş) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

b. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,

c. MSSQL, PostgreSQL, ORACLE veri tabanları arasında veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

d. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Aşağıda belirtilen uzmanlık setlerinden en az birinde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak

1) MSSQL kurulumu yönetimi ve konfigürasyonu, Failover Cluster, Always On, Mirroring gibi MSSQL Server teknolojilerine hakim olup; kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetim konularında iyi derecede tecrübe sahibi olmak,

2) Oracle RAC, Oracle ASM, DataGuard ve Oracle Enterprise Manager kurulum ve yönetim konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Oracle veri tabanı yedekleme ve yedekten geri dönme prosedürlerine hakim; RMAN, Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3) PostgreSQL veritabanı yönetimi, kurulumu, konfigürasyonu, yama, versiyon yükseltme, yedekleme, yedekten geri dönme konularında tecrübeli ve PostgreSQL Cluster ve PostgreSQL High Availability çözümleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f. Çalıştırılan SQL sorguların analizlerinin yapılarak, ihtiyaca göre performans tuning veya sql tuning işlemleri gerçekleştirebilmek,

g. Tercihen, T-SQL, PL/SQL veya PL/pgSQL dillerinden en az birinde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Tercihen veritabanı yönetim sertifikalarından birine sahip olmak,

i. Tercihen, açık kaynaklı NoSQL veri tabanları konusunda kurulum, yönetim ve yedekleme konularında bilgi sahibi olmak.

III. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

a. En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, en az 7 (yedi) yıl sistem uzmanı olarak görev yaptığını belgelemek,

b. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlarının kurulumu, yapılandırılması ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c. LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü, web uygulama sunucuları (Apache, Tomcat, Nginx gibi) başta olmak üzere, Linux tabanlı ürün, servis ve protokollerin kurulumu, yapılandırılması, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Linux sunucu ortamlarında sorun çözme, kurulum, yapılandırma, log analizi, işletim sistemi güvenliği, performans analizi, yama ve güncelleme işlemleri ile repo/paket yönetimi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,

e. Ansible ile merkezi sunucu yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak,

f. Container altyapılarında (ContainerD, Docker, Openshift/Kubernetes vb.) ağ ve sistem yönetimi bilgi sahibi olmak,

g. Nesne depolama mimarisiyle çalışma tecrübesine sahip olmak,

h. Temel bilişim ağları hakkında bilgi sahibi olmak,

i. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinin kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j. PowerShell ve Python betik yazımı (scripting) konularında tecrübeli olmak,

k. Tercihen Linux Professional Institute LPIC-1 (veya dengi) veya daha üst seviye bir sertifikaya sahip olmak,

l. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA) veya Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından birine sahip olmak,

m. Tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

n. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

o. Sızma testleri sonrası güvenlik sıkılaştırma işlemlerini gerçekleştirmek,

p. Merkezi yedekleme ve arşivleme konularında bilgi sahibi olmak.

IV. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

a. En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, siber güvenlik ürünlerinin yönetimi alanında en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

b. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulumu, yönetimi ve dokümantasyon süreçlerinde bilgi sahibi olmak,

c. Siber güvenlik kapsamında sorunların tespiti ve çözümüne yönelik bilgi ve deneyime sahip olmak,

d. Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, E-posta Güvenliği, DNS güvenliği, Web Proxy, SIEM, Sandbox gibi güvenlik sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Sunucu ve İstemci işletim sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Antivirüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen Wireshark, Tcpdump, Netcat gibi araçlar hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h. Mavi takım ve olay müdahale süreçlerinde kullanılabilecek betik programlama dilleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i. SOAR otomasyon sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j. Cyber Kill CHAIN, MITRE ATT&CK Framework ve OWASP konusunda bilgi sahibi olmak,

k. Zafiyet tarama testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Güncel zafiyetler ve saldırı türleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m. Tercihen veri tabanı güvenliği alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

n. Tercihen veri sınıflandırma ve DLP (Veri Kaybı Önleme) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Tercihen HSM (Donanım Güvenlik Modülü) cihazlarının yönetimi hakkında bilgi ve sahibi olmak,

p. Tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve deneyime sahip olmak,

q. Tercihen, Certified Ethical Hacker (CEH) ve Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarına sahip olmak,

r. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

s. Sızma testleri sonrası güvenlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirebilmek.

B GRUBU (4 Kişi) :

I. YAZILIM UZMANI (3 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

a. En az 5.000 (beş bin) ve üzeri kullanıcılı sistemlerde çalışmış olmak ve bunu belgelendirebilmek,

b. .NET/.NET Core platformlarında en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

c. Frontend teknolojileri (Angular, React vb.) ile yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak,

d. Entity Framework Core veya Dapper gibi ORM araçlarını ileri düzeyde kullanabilmek,

e. SQL Server veya benzeri veri tabanı yönetim sistemlerinde uygulama geliştirme, optimizasyon, normalizasyon ve performans iyileştirme tecrübesine sahip olmak,

f. RESTful API ve Mikroservis mimarisi ile uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

g. Dağıtık mimari konularında bilgi sahibi olmak, kuyruk sistemlerinde veya dağıtık önbellekleme sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

h. Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleri ve Design Patterns konusunda bilgi ve uygulama deneyimine sahip olmak,

i. Temiz kod (Clean Code) ve SOLID prensipleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Docker, Openshift/Kubernetes gibi ortamlarda uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

k. CI/CD süreçlerine katkı sağlayarak sürekli entegrasyon ve dağıtım süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

l. Versiyon kontrol sistemleri (Git, TFS) ile çalışma deneyimine sahip olmak,

m. Yazılım mimarisi ve tasarım kalıplarına uygun şekilde performans iyileştirmeleri yapmak ve uygulamak konusunda deneyim sahibi olmak,

n. Yazılım güvenliği alanında bilgi sahibi olmak ve tercihen güvenlik tedbirlerini uygulama deneyimine sahip olmak,

o. Tercihen mobil yazılım teknolojileri (React Native, Flutter vb.), Python veya Go yazılım dillerinden en az birinde tecrübeli olmak.

II. AĞ VE SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

a. En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, ağ yönetimi veya siber güvenlik ürünlerinin yönetiminde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b. Güvenlik Duvarı, yük dengeleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, e-posta ve DNS güvenliği, IPS, NAC, Web Proxy, AV, SIEM, Sandbox, switch, router gibi temel güvenlik ve ağ sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Tercihen Powershell, Python, Bash gibi scripting dilleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen Wireshark, Tcpdump, Netcat gibi yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. MITRE ATT&CK Framework ve OWASP hakkında bilgi sahibi olmak,

f. Tercihen MPLS, SD-WAN, BGP/OSPF teknolojilerinde tecrübeye sahip olmak,

g. Tercihen sızma testi metodolojileri ve raporlama yöntemleri konusunda deneyimli olmak,

h. Tercihen WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri güvenliği ve sıkılaştırma konularında bilgi sahibi olmak,

j. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulumu, yönetimi ve dokümantasyon süreçlerinde bilgi sahibi olmak,

k. Tercihen zafiyet tarama testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

C GRUBU (12 Kişi) :

I. YAZILIM DESTEK UZMANI (6 KİŞİ TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a. Yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b. SQL Server veya benzeri veri tabanı yönetim sistemlerinde uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

c. Versiyon kontrol sistemleri (Git, TFS) ile çalışma konusunda bilgi sahibi olmak,

d. RESTful API uygulama geliştirme süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

e. Yazılım mimarisi ve tasarım kalıpları konusunda bilgi sahibi olmak,

f. Temiz kod (Clean Code), temel yazılım prensipleri (SOLID) ve Nesne Yönelimli Programlama (OOP) hakkında bilgi sahibi olmak,

g. Yazılım güvenliği alanında bilgi sahibi olmak,

h. Tercihen .NET/.NET Core, Frontend teknolojileri (Angular, React vb.), mobil yazılım teknolojileri (React Native, Flutter vb.), Python veya Go yazılım dilinden en az birinde tecrübeli olmak,

i. Tercihen Entity Framework Core veya Dapper gibi ORM araçlarında tecrübeli olmak,

j. Tercihen Docker, Openshift/Kubernetes gibi ortamlarda uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

k. Tercihen CI/CD süreçlerine katkı sağlayarak sürekli entegrasyon ve dağıtım süreçlerinde tecrübeli olmak,

l. Tercihen Unit test ve Entegrasyon testleri yazma konusunda tecrübeli olmak.

II. SİSTEM VE AĞ YÖNETİMİ DESTEK UZMANI (6 KİŞİ TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a. Sistem veya ağ/güvenlik alanında olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

b. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, Geniş Alan Ağ (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) ve ağ teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak,

c. Active Directory, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri veya Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Sunucu sanallaştırma platformlarından birinde bilgi sahibi olmak,

e. Tercihen Storage, ISCSI, SAN altyapısının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Tercihen kampüs ağ cihazlarının konfigürasyonu, yönetimi, sağlık durumlarının izlenmesi ile oluşan sorunların giderilmesinde tecrübe sahibi olmak,

g. Tercihen güvenlik duvarı ve Web uygulama güvenlik duvarı yönetimini yapmış olmak, h. Tercihen antivirüs ve uç nokta güvenliği, EDR/XDR çözümleri, NAC (Network Access Control) teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Tercihen Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Suite, Rapid7 gibi zafiyet tarama araçlarının kullanımında tecrübe sahibi olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav başvuruları, 21 Ekim 2025 Salı günü başlayacak ve 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 18:00'de sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adaylar 3. maddede kayıtlı belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ

a) Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800) ve Özgeçmiş,

b) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

- Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) sisteme yüklenecektir.

- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve kurumdan alınacak belgeler sisteme yüklenecektir.

- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

- Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

c) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),

d) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)

e) Yabancı Dil Bilgisi Belgesi (Varsa): İngilizce dilinde yapılan YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

f) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-Devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),

g) Sertifikalar: Başvurulan pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

h) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e-Devlet üzerinden alınan ve doğrulama kodu bulunan belge.

Yukarıdaki maddelerde kayıtlı belgelerin tamamının Kariyer Kapısı'na yüklenmesi gerekmektedir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

d) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://kariyer.mfa.gov.tr/ internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

5. SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

b) Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.

c) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, T.C. Sürücü Belgesi veya T.C. Pasaportu) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

d) Sınavın konusu, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

e) Sınav 1-18 Aralık 2025 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı'nda (Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8 Balgat/Ankara) yapılacaktır.

6. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

a) Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi https://kariyer.mfa.gov.tr/ internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

f) Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

7. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Dr. Sadık Ahmet Cad. No.8 (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: [email protected]

Tel: (0312) 292 1000

