Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 Sözlleşmeli Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Pozisyon Adı, Sayısı ve Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanları

Yazılım Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

İstihdam edilecek personelin;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

3. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

4. Yukarıda sayılanlarla birlikte, hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmaları beklenmektedir.

5. Erkek adaylar için sınav tarihleri itibarıyla muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

YAZILIM UZMANI

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Temel Nitelikler

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. NET Core/ASP.NET Core teknolojileriyle en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak, Entity Framework Core ve MS SQL ile veri tabanı uygulamaları geliştirme konusunda deneyimli olmak,

3. Web API ve RESTful servisler ile uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

4. Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleri ve Design Patterns konusunda bilgi ve uygulama deneyimine sahip olmak,

5. Docker, Kubernetes gibi ortamlarda uygulamaların geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

6. CI/CD süreçlerine katkı sağlayarak sürekli entegrasyon ve dağıtım süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

7. Versiyon kontrol sistemleri (Git, TFS) ile çalışma deneyimine sahip olmak,

8. Agile metodolojileri ile yazılım geliştirme süreçlerine katkı sağlamak,

9. Frontend teknolojileri (Angular, React, Vue.js) ile yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

10. Yazılım mimarisi ve tasarım kararlarına uygun şekilde performans iyileştirmeleri yapmak ve uygulamak konusunda deneyim sahibi olmak.

11. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE ve üzeri teknolojilerden en az biri ile uygulama geliştirmiş olmak,

12. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

13. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

b) Tercih Sebepleri

1- Unit test ve Entegrasyon testleri yazma konusunda deneyimli olmak,

2- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü-Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 06/10/2025 - 20/10/2025 tarihleri arasında yapacaklardır.

b) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

e) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Detaylı özgeçmiş,

b) Mezuniyet bilgileri e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini pdf formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış "Denklik Gösterir Belgelerini" pdf formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

c) Genel Şartlar başlığının 2. maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-Devlet kapısı üzerinden karekodlu belge alınması gerekmektedir.) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)

d) Genel Şartlar başlığının 3. maddesinde belirtilen en az 2 (iki) güncel programlama dilini bildiğini gösterir belgeler. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan geçerliliği doğrulanabilir sertifikalar kabul edilir.)

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini manuel olarak yüklemesi gerekmektedir.)

f) Başvurulan pozisyonun özel şartlarında belirtilen bilgi ve deneyimleri gösterir belgeler. (Tüm belgeler verildikleri kuruluşun belirlediği geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan belgelerin doğrulanabilmesi için sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerin geçerliliği teyit edilemezse söz konusu belgeler dikkate alınmayacaktır.)

g) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacak olup Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmişi) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

b) KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

c) Başvuru sonuçları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (https://aybu.edu.tr/pdb) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

d) Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sözlü/uygulamalı sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.

e) Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların Kariyer Kapısında ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sözlü/uygulamalı sınav hakkında detaylar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sitesinden (https://aybu.edu.tr/pdb) yayımlanacaktır.

b) Adaylar, sınava katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (https://aybu.edu.tr/pdb) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

c) Üniversitemiz gerekli görmesi halinde sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesi (https://aybu.edu.tr/pdb) üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

d) Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ;

a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

SINAV KONULARI: Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

a) Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

b) Her pozisyon için ayrı ayrı belirlenen başarı listeleri ile istenilecek belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (https://aybu.edu.tr/pdb) ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başarı puanına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

e) Adaylardan gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

f) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

g) Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

h) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

