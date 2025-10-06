İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi" istihdamı yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

Aşağıda ayrıntıları verilen evrak bilgileri ve dilekçe örnekleri, başvuru formlarına https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/iauhakkinda/yonetim/genelsekreterlik/personel/Pages/Formlar.aspx adresinden ulaşılabilir.

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce, Rusça olan programlar için en az 85 puan alması gerekir.)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- -Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

13- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer Başvuru Formu ile

KVKK Formunun doldurulması ve başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

