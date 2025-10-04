Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına https://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8132 adresinden; Başvurularda esas alınacak puanlama tablosuna ise https://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 adresinden dijital doküman olarak erişim sağlanmaktadır.

. İlgili kadrolara yapılan başvurular yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek atama şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların bu başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS'den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna https://basvuru.ksu.edu.tr çevrim içi ortam üzerinden başvuru yapılacaktır.

. Başvuru yapan öğretim üyesi adayları, ilan edilen kadrolardan yalnız birine müracaatta bulunabilirler. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

. İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının Duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvuru takvimi Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.

. İlanda belirtilen yayın koşullarının ilan tarihinden önce sağlanmış olması zorunludur.

. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

. Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamasında kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

. Başvurularda, https://basvuru.ksu.edu.tr çevrim içi ortam üzerinden aşağıdaki evrakların eksiksiz yüklenilmesi zorunludur.

1) Öz Geçmiş ve Eserler Listesi (YÖK Formatında); Aday, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bilgi, belge ve dokümanlar ile bunlara ait PDF formatında hazırlanmış sıralı halde içerik listesini de sisteme yüklemek zorundadır. (Not: Tek seferde maksimum 50 adet belge yüklenebilir.)

2) Puanlama tablosu (https://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 adresi üzerinden erişim sağlanabilir.) (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun hazırlanacak)

3) İlanın nitelikler kısmında belirtilen alanlarda çalıştığını gösterir belge

4) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik/Uzmanlık ve Doçentlik/Sanatta Yeterlik belgelerinin onaylı sureti.

5) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

6) Nüfus Cüzdan Sureti

7) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

8) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet)

9) Sicil Özeti (Kurum dışı başvurular için olup, bir kamu kurumunda çalışanlar için)

10) Adli Sicil Kaydı

11) Profesör kadrosuna başvurularda eserlerden bir tanesi başlıca eser olarak gösterilecektir.

12) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurularda deneme dersinden muaf tutulacaklar için (Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders verdiğini gösterir belge.)

13) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bilgi belge ve dokümanlar ile bunlara ait PDF formatında hazırlanmış sıralı halde (index)içerik listesi sisteme yüklenmek zorundadır. (Not: Tek seferde maksimum 50 adet belge yüklenebilir.)

