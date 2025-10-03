Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not: 2547 sayılı Kanun'un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 03.10.2025

Son Başvuru Tarihi : 17.10.2025

. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 (bir) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, yabancı dil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu, bilimsel çalışma ve yayınların eklenmesi suretiyle https://ubys.ibu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris?sistemgiristip=1 linki üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Hazırlanan başvuru belgelerinin bir nüshası fiziksel olarak da -başvuru süresi içerisinde- Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular: Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 (bir) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, yabancı dil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile ilan edilen birime yapılacaktır.

