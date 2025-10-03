Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir (01.01.1990 ve daha sonra olanlar). Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

3- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

5- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

6- Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR

İstenen Belgeler

1- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/) adresinden temin edilip eksiksiz doldurulması gerekmektedir. İlan numarası yazılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

2- Özgeçmiş

3- Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyet belgelerinin e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomalarının denkliğinin onaylanmış olması gerekmekte olup denklik belgelerinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir).

5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkriptleri

6- ALES Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi (YDS, KPDS, ÜDS veya muadili)

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- Fotoğraf

10- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi (Sadece deneyim şartı aranan ilanlarda istenmektedir. Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır).

Önemli Notlar

1- Yüksek Lisans ve doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/ alanın mezuniyet belgesinde/ öğrenci belgesinde/transkripte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikaların sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3- Başvuru tarihleri içerisinde e-devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir.

4- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşun/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir.

5- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

6- Aday tarafından https://basvuru.bingol.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda ilan sistemine yüklenilen belgeler dikkate alınacak olup belgelerin eksik, yanlış veya hatalı olması sorumluluğu tamamen adaya aittir.

7- Başvurularda eksik belge olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Üniversitemiz, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar.

9- Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET VE DİĞER HUSUSLAR

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini başvuru evrakları ile birlikte sisteme yüklemeleri zorunludur).

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 3. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 23.08.2017 tarihli ve 22.05.2019 tarihli kararları uyarınca Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda ALES puan türünün Üniversite tarafından belirlenerek ilan edilmesi kararına istinaden Üniversitemiz meslek yüksekokullarında TYT ile öğrenci alan programlara ait ALES puan türlerine https://pdb.bingol.edu.tr/norm-kadro/ales-puan-turleri/ adresinden ulaşılabilmektedir.

İlan olunur.

10359/1-1