SGK, 22 Sözleşmeli personel Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (yirmi iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunlan sadece D Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu vc yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavam iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU

A.l. Kıdemli Yazılım Mimarı (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

1. Spring Framework (Spring MVC Spring Boot Spring Data) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,

4. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5, Agile yönetim metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıpları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. DevOps CI/CD süreçleri, Kontcyner mimarisi ve Ktıbernetes Docker halikında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Kafka RabbitMQ Redis sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. REST web servis, mikroservis mimarisi SOAP halikında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ll.Keycloak aracı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

A.2, Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi- I (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 5 Katına Kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimine sahip kamu kurum ve kuruluşlarında ya da en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. IBM DB2 LUW (purescale) veri tabanı kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. AIX işletim sistemi, kurulumu, yönetimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. IBM POWER sunucularının kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu yedekli sistem tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Power VM sanallaştırma platformları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. IBM Content Manager sistemi kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Microsoft SQL Server veri tabanı kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. PL/SQL ve/veyaT-SQL sorgulama dilleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Linux, Windows işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. IBM TSM (Spectrum Protect) yedekleme sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Storage ve Tape Sistemleri kurulum ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. RSCT, Spectrum Scale yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahihi olmak.

13. Veritabanları replikasyon teknolojileri (HADR ve Always On) kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Felaket Kurtarma Merkezi kurulum, konfıgürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

A.3. Kıdemli Veri Tabanı Yöncticisi-II (I Kişi- lam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimine sahip kanın kurum ve kuruluşlarında ya da en az 1,000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veri tabanlarının yönetimi konusunda en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2. PostgreSQL veri tabanı yönetimi, kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı, bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. PostgreSQL backup/restore, monitoring, connection pooling konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. PostgreSQL High Availibility, Failover Cluster (Patroni, ETCD, HAProxy, Keepalived) teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. T-SQL / PL-PGSQL geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

6, Kullanıcı ve rol tanımlama, yetkilendirme/yetkisizleştirme, veritabanı güvenliği, IP ve kullanıcı girişi kontrolleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Performans izleme, Auditing, Log analiz, Performans İyileştirme/Tuning ve SQL iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Veri tabanı bakım planı oluşturma ve bakım planlarını kullanarak veri tabanı yedeklemelerinin otomatize edilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Fiziksel yedekleme, mantıksal yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

il. Veri göçü yöntemleri ve araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Streaming Replication, Logical Replication, Foreign Data Wrapper konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Büyük veri yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

14. Prometheus, Alert Manager, Grafana gibi sistem takibi, zaman-serisi raporlar ve erken uyarı mekanizmaları kurma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Linux işletim sistemi üzerinde Shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

BGRUBU

B.l. Kıdemli Yazılım Uzmanı (9 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. fava programlama dilinde en az 7 (yedi) yıl yazılım geliştirme tecrübesi bulunmak ve belgelemek.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Oracle ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak. 12. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Agile yönetim metodolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ, Redis ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönelimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen Docker teknolojiieri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

16. Tercihen CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

B.2. Kıdemli Devops Uzmanı (2 Kişi- l am zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimine sahip kamu kurum ve kuruluşlarında ya da en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde; DevOps süreçlerinin yönetimi ve uygulama sunucularının yönetimi konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2. Kubernetes altyapısı kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Jenkins,Tekton,TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. ArgoCD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Ceph hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Redis, Kafka, RabbitMQ gibi mesajlaşma, cache ve veri akışı çözümleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Nexus, Quay vb. paket ve container imajı depolama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

10. Helm, Kustomize uygulama ve paket yönetimi aracı hakkında bilgi sahibi olmak.

11. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

12. Uygulamaların log, trace ve metriklerinin incelenmesinde kullanılan araçlar (Prometheus, Grafana, Loki, Tempo, Jaeger vb.) ve bunların entegrasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13, DevSecOps metodojileri ve kullanılan araçlar(SonarQube/Fortify, Clair/Trivy, HashiCorp Vault/Scaled Secrets ) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda tecrübe sahibi olmak.

İS. Mikroservis mimarisi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,

17. NGINX, IBM WAS, Tomcat, Open Liberty vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Service Mesh teknolojileri (Istio, Linkerd vb.) ile trafik yönetimi (Load Balancing, Canary, A/B Testing, Circuit Breaking) ve güvenlik(mTLS, Sertifika Yönetimi, Politika Yöııteimi vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

19. Unix/Linux işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

20. Ağ altyapısı bileşenleri (network, firewall, load balancer) hakkında temel seviyede bilgi sahibi olmak,

21, Kuberneteş LDAP/SSO entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

22. Container Runtime Interface(CRI), Container Network Interface (CNİ), Container Storage Interface(CSI) standartları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

23. Spring Framework veya JavaEE/JakartaEE kullanarak proje geliştirme ve performans analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

24, Tercihen Openshift, Rancher vb. Kuberneteş orkestrasyon platformlarından en az birinin yönetimi ve güncellenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

25. Tercihen Altyapının kod ile yönetimi (laC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. (Ansible, Terraform, Pulumi, Crossplane vb.)

26. Tercihen Kuberneteş Yöneticisi (CKA) veya Red Fiat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak.

27. Tercihen Oracle Certified Professional: dava Developer sertifikasına sahip olmak.

C GRUBU

C.l. Yazılım Uzmanı (3 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. Java programlama dilinde en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme tecrübesi bulunmak ve belgelemek.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. UML ve tasarım kalıplan konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Oracle ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak. 12. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Agile yönetim metodolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahihi olmak.

12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ, Redis ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

16. Tercihen CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

C.2, Uzman İş Analisti (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. Yazılım projelerinde iş analisti veya iş geliştirme uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. UML, yazılım geliştirme süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. İlişkisel veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıcı gereksinimlerinin ve iş süreçlerinin analiz dokümanlarını hazırlamak.

5. İş akış şemaları hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımlar (MS Visio, Smartdraw vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Balsamic], Mockups ya da muadili ataçlar kullanarak mockup çizimi yapmış olmak.

7. Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Agile yönetim metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmak.

10. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda bilgi sahibi olmak.

11. Web Servisleri)WCF, REST, XML) konusunda bilgi sahihi olmak.

12. BPMN 2.0 modellcmc standardı konusunda bilgi sahibi olmak.

13. Süreç yönetim araçları (Jazz Team Server ,MS. Project, Microsoft TFS, JIRA) konusunda deneyimli olmak.

14. Tercihen ISTQB, Certified Business Analysis Professional (CBAP), Certification of Capability in Business Analysis (CCBA) sertifikasına sahip olmak.

15. Tercihen Six Sigma gibi iş süreçleri ve Toplam Kalite Yönetimi gibi kalite süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

D GRUBU

D.l. Siber Güvenlik Uzmanı (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1, Büyük ölçekli bilgi işlem birimine sahip kamu kurum ve kuruluşlarında ya da en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 3 (üç) yıl siber güvenlik uzmanı olarak çalıştığını belgelemek.

2. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldın Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. 5651 sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ile SIEM (Security Information Management and Security Event Management) ve NAC (Network Access Controller) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Nessus, Tenable SC, Acunetix, Webinspect, Fortify, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Invicti, Rapplex vb. sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Zafiyet yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

9. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı iç tetkik eğitimi katılım sertifikasına sahip olmak.

10. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) dokümantasyon eğitimi sertifikasına sahip olmak.

11. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12, Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Siber güvenlik kapsamında sorun tespiti ve çözümleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Dokümantasyon, teknik şartname hazırlama ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak.

15. Veri sınıflandırma ve DLP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. EDR / XDR ve Antivirüs yazılımları yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

1 7. Adli analiz ve olay müdahale yazılımları yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Tercihen, IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

19. Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Professional Penetration Tester (eCPPT) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından bitine sahip olmak.

20. CISSP (Certified Information Systems Security Professional), Check Point Certified Admin (CCSA), Check Point Certified Security Expert (CCSE), Check Point Certified Troubleshooting Administrator (CCTA) veya Check Point Certified Troubleshooting Expert (CCTE) eğitimlerinden birini almış olmak ve tercihen en az birinde sertifika sahibi olmak.

D.2. Devops Uzmanı (1 Kişi- l am zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimine sahip kamu kurum ve kuruluşlarında ya da en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde; DevOps süreçlerinin yönetimi ve uygulama sunucularının yönetimi konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Jenkins, Tekton, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Redis, Kafka, RabbitMQ gibi mesajlaşma, cache ve veri akışı çözümleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. ArgoCD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Ceph hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Quay hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. DevSecOps metodojileri ve kullanılan araçlar (SonarQube/Fortify, Clair/Trivy, HashiCorp Vault/Sealed Secrets ) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. NGINX, IBM WAS, Tomcat, Open Liberty vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak.

15. Uygulamaların log, trace ve metriklerinin incelenmesinde kullanılan araçlar (Prometheus, Grafana, Loki, Tempo, Jaeger vb.) ve bunların entegrasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Tercihen Openshift, Rancher vb. Kubcrnctes orkestrasyon platformlarından en az birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı özgeçmiş,

Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar, başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada olmalı, aranan bilgi ve tecrübeler hakkında detaylı bilgi içermelidir. Özel şartlarda belirtilen tecrübelerin karşılandığının belirtilmesi gerekmektedir.

2. Geçerli YDS Sonuç Belgesi (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen geçerli sonuç belgesini e-Deviet başvurusu sırasında yüklemeleri gerekmekte olup geçerli dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınacaktır.)

3. Geçerli KPSS Sonuç Belgesi (70 ve üstü KPSSP3 puanı olan adayların sonuç belgesini e-Devlet başvurusu sırasında yüklemeleri gerekmekte olup, KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır.)

4. Sosyal Güvenlik Kuramlarından veya c-Devlet üzerinden alınacak Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.)

5. Çalışma belgesi, (Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki çalışma sürelerini (bilişim personeli olarak) gösterir belge, e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.)

6. Başvurulan pozisyon için mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

7. Yazılım, yazılını tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,

8. Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri, bilgi işlem birimi taralından internet/intranet ortamında sunulan uygulamaların kullanıcı sayısı, bilgi işlem biriminin büyük ölçekli olduğu bilgisi gibi hususları içeriyor olması gerekmektedir. Özel şartlarda belgelenmesi istenilen niteliklerin ibraz edilen belgede yer almaması ya da tam olarak anlaşılmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

9. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler bu alanda hizmetin/projenin geçtiği işyerlerindeki bağlı olunan yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

10. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek vc/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

II. Kamu kurum [arında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

12. Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

13. Genel şartlar kısmında belirtilen bölümlerin yurtdışı öğretim kuramlarından mezun olan adayların, denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş denklik belgesi, (e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşamasında Denklik Gösterir Belgeyi" ilgili alana yüklemeyen adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Güncel programlama dillerinden en az İlcisini bildiğini gösterir belge veya belgeler (Transkript, ders açılım belgesi, sertifika gibi belgeler), e-Devlel başvurusu sırasında yüklenecektir.

15. Mezun olunan fakültelerle verilen transkript içeriğinde öğretilen programlama dilleri açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programların öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğünden onaylı ders açılım belgesi, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

16. Sisteme yüklenen tüm sertifikalar, ihtiyaç duyulması halinde sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

17. Adaylardan gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecektir.

18. Başvuru özel şartlarında istenilen diğer hususlar sınav komisyonu tarafindan sözlü sınavda değerlendirilecektir.

19. Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak başvuru sırasında, adayın başvurusuna yüklemesi talep edilen belgelerin ilgili belge başlığı altına yüklenmesi adayın sorumluluğundadır. Talep edilen belge veya belgelerin başka bir başlık altına yüklenmesi halinde adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular 03.10.2025 tarihinde başlayacak ve 19.10.2025 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir.

Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı ('https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.aov.tr4 adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden "Başvurularınız" ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılamayacaktır.

Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapı lacak, her bir pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Sıralamaya göre en son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (Fotoğraflı, Soğuk Damgalı, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir.

V. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Adaylar başvunı sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde başvuru sonuçlarına İletişim Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden yazdı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Kurumumuz internet sitesi, www.sgk.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuruların incelenmesi neticesinde, başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konulan kapsamaktadır.

Sözlü sınav 17.11.2025-28.11.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ayrıca duyurulacak olup adaylara tebligat yapılmayacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 yüz tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlanmak üzere sıralanır.

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek üzere yedek adayların isimleri ilan edilecektir.

Sınav sonuçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına İletişim Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Kurumumuz internet sitesi, www.sgk.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanın ilanda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı / Sınav Şube Müdürlüğü

Ziyabey Cad. No:6 Balgat - Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 207 8425-8443-8539-8411

10358/1-1