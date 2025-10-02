Ankara Üniversitesi 10 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY ALIM İLANI

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10 adet eski hükümlü/TMY sürekli işçi alımı yapılacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin 5. maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak.

2. Kamu haklarından mahrum olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

4. 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak.

5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak)

6. Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

8. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 4. maddesinin 1'inci fıkrasının (f) bendinde belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

9. Ankara il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (Adayların başvuru yapacağı birimi önceden görmesi faydasına olacaktır.)

10. 7/24 vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1. Tarım İşçisi-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği;

Büyükbaş hayvanların yemlerinin taşınması, karma yemlerinin hazırlanması, yemlenmesi, altlıkların temizlenmesi ve yenilenmesi, sağmal hayvanların sağım öncesi ve sonrası işlemlerinin yapılması, sütlerinin sağılması, sağım makinaları ve süt tanklarının hijyeni ve günlük bakımı, sağılan sütün araca aktarılması, buzağıların beslenmesi, altlıklarının temizlenmesi ve yenilenmesi,

besi hayvanlarının tartılması, transferi yapılacak hayvanların araca yüklenmesi, hayvancılıkta kullanılan traktörlerin ve jeneratörün günlük bakımlarının yapılması, yakıtlarının kontrol edilmesi ve doldurulması, doğum yapacak ineklerin doğum öncesi ve sonrası işlemlerinin ve takibinin yapılması, Toprak hazırlığı, toprak işleme, ekim, ilaçlama, gübreleme, çapalama, hasat işleri için gerekli olan tüm ekipmanların kullanılması, sulama işlemlerinin yapılması, budama işlerinin yapılması, kullandığı ve kullanacağı alet ekipmanların bakımının yapılması.

2. Peyzaj Bahçıvanı

Topraktan yabancı bitki ve malzemeyi temizlemek, bitki ve tohumların dikimini yapmak, mevsim çiçekleri dikmek, toprağı belleyerek toprağa doğal ve kimyasal katkı maddeleri ilave etmek, belli zamanlarda bitkileri havalandırmak, ağaç ve güllerde budama zamanını belirlemek, budama alet ve malzemelerini hazırlamak, budama işlemi yapmak, aşı türüne karar vererek aşılama yapmak, ilaçlama ve gübreleme yapmak, çimleri dikmek, biçmek, çimleri silindirlemek, motorlu araçların yağlanmasını, temizliğini ve yağ/yakıt kontrolünü yapmak, çim biçme makinelerinin biçim yüksekliğini ayarlamak, kar temizliği ve mevsim sonu temizliği yapmak.

III. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, ilanın Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler (http://personeldb.ankara.edu.tr) internet adresinde yayımlanacak olup ilan koşullarını sağlayamayan veya yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adaylar kura çekimine katılamayacaklardır.

IV. KURA İŞLEMLERİ YERİ VE TARİHİ

1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylardan ilan şartlarını taşıyanlar için 27.10.2025 tarihinde saat 10.00'da Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Emniyet Mahallesi İncitaş Sokak Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası A Blok Giriş Kat Konferans Salonu 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup kura ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde duyurulacaktır.

2. İş Kurumunun gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve 3 (üç) katı yedek aday kura çekimi sonucu belirlenecektir.

3. Öncelik hakkına sahip olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından, açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve 3 (üç) katı yedek aday kura çekimi sonucu belirlenecektir.

4. Noter kurasına katılacakların isim listesi ve sonuçları ile kura sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup Üniversitemiz sözlü sınav yeri ve tarihiyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2. Adaylar sınava gelirken kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunların dışında başka bir belge kabul edilmeyecektir. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sözlü sınava katılmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4. Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir, bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Sınav Konuları;

Genel kültür, kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğunun yanı sıra

Tarım İşçisi-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği) için: Hayvan bakımı, süt sağımı, traktör, sağım hijyeni, yemleme, toprak işleme, sulama, budama ile ilgili konular.

Peyzaj Bahçıvanı için: Ekim, dikim, el aletlerinin bakımı, periyodik budama, çiçek dikimi, mevsim sonu temizliği, genel temizlik konuları, kurumsal atıklar ve yeniden dönüşümü, çevre bakımı ve temizliği ile ilgili konular.

5. Sınav komisyonu tarafından yapılan sözlü sınav sonucunda açık iş sayısı kadar asıl ve 2 katı yedek belirlenecektir

6. Başarılı olan adaylar (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI. ATAMA İŞLEMLERİ

1. Adayların atamaya ilişkin istenen belgeleri (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde duyurulacaktır.

2. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak Arşiv Araştırması sonucunun değerlendirilmesi neticesinde atanması uygun bulunanların atamaları yapılacaktır.

3. Atama için belirtilen genel şartlar ile özel şartlara sahip olmayan veya söz konusu şartları sonradan kaybeden adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılmışsa dahi ataması iptal edilecektir.

4. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 1 aydır.

5. Başvurduğu kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ya da deneme süresi içinde herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

6. İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) yapılacak olup ilgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

10372/1-1