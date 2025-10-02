İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör adayların [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerin tam metinlerine ek olarak https://www.istinye.edu.tr/uploads/ akademik-uzmanlik-bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-olcutleri-puan-tablosu.xlsx linkinde yer alan Üniversitemiz Atama ve Yükseltme Ölçütlerinin yer aldığı puan tablosunu içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet USB'yi],

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerin tam metinlerine ek olarak https://www.istinye.edu.tr/uploads/ akademik-uzmanlik-bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-olcutleri-puan-tablosu.xlsx linkinde yer alan Üniversitemiz Atama ve Yükseltme Ölçütlerinin yer aldığı puan tablosunu içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet USB'yi],

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

İlk Başvuru Tarihi : 02.10.2025

Son Başvuru Tarihi : 16.10.2025

NOT: Profesör kadrosuna başvuru yapacak adayların, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstermeleri gerekmektedir.

*Yabancı Dil Puanı belirtilen Bölüm/Programlar için Yabancı Dil Belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 02.10.2025

Son Başvuru Tarihi : 16.10.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.10.2025

Sınav Giriş Tarihi : 22.10.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.10.2025

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-mail v.s.) açıkça belirtilmelidir.)

2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,

4- YÖK Formatlı özgeçmiş,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, (e-Devletten alınan barkodlu belgeler geçerlidir.)

6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, (e-Devletten alınan barkodlu belgeler geçerlidir.)

7- ALES ve Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL),

8- Askerlik Belgesi

9- Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge)

10- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

12- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmi çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

*İlana konu programda eğitim ve uygulamaların İngilizce olması nedeniyle, ilgili Bölüm tarafından İngilizce dil değerlendirmesi yapılır.

Lisans düzeyinde eğitim veren bölüm/programlarda Arş. Gör. / Öğr. Gör. kadrolarına başvuru yapacak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden yönetmelikte belirlenen asgari puanı almış olması şartı aranmaktadır. Yabancı Dil Belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. (Meslek Yüksekokulları dışında puan belirtilmeyen tüm Bölümler için geçerlidir.)

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr