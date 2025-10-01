Merkez Bankası sözleşmeli 6 ekonomist alacak

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA

SÖZLEŞMELİ EKONOMİST OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika analiz ve karar alma süreçlerine girdi sağlayacak, politika gündemine ışık tutan ve yön veren yenilikçi ve nitelikli ürünler ortaya koyacak, uluslararası standartlarda araştırmalar yapacak ve bunları yayınlayacak eğitimli ve donanımlı araştırmacılar aramaktadır. Bu kapsamda Sözleşmeli Ekonomist alımı yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Sözleşmeli Ekonomist ünvanında görev yapan çalışanlar;

Fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda politika karar alma süreçlerine girdi sağlamak üzere ilgili birimlerde araştırma ve analiz kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunurlar.

Banka içerisinde ekonomik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu çalışmaların Banka yayınlarına (ekonomi notu, blog, çalışma tebliği, Central Bank Review yayını vs.) ve çalışma alanında önde gelen platformlarda bilimsel yayınlara dönüştürülmesine katkı sağlarlar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının önemli bir parçası olarak görev yapan Ekonomistlerin, araştırma ve analizleriyle politika oluşturma sürecine aktif katkıda bulunmaları beklenmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Ekonomist kadrosunda çalışanların, araştırmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda sunmaları ve bilimsel dergilerde yayınlamaları teşvik edilmektedir.

Alınacak Kişi Sayısı: Ekonomist (6 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Sözleşmeli

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (İstanbul)

Başvuru Koşulları

Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarından iktisat veya finans alanlarında doktora derecesine sahip olmak veya doktora derecesini 2026 yılı sonu itibarıyla alabilecek olmak.

Makroekonomi, parasal ekonomi, uluslararası ekonomi ve finans, makro finans, bankacılık, büyüme ekonomisi, kamu ekonomisi ve maliyesi, mikroekonomi, ekonometri, tasarruf, yatırım ve tüketim kararları, işgücü ekonomisi, kalkınma ekonomisi, ağ ekonomisi, ödemeler sistemi gibi Bankanın çalışma alanlarında bilgi birikimi ve araştırma deneyimine sahip olmak.

01.01.2020 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik

Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 90 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 108 puan almış olmak ya da 01.01.2020 tarihinden sonra en az iki eğitim-öğretim yılı süresince yurt dışında İngilizce eğitim yapan üniversitelerde öğrenim görmüş olmak veya bu üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak.

Komisyon mülakatı sonuçları 01.01.2023 tarihinden sonra açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sözleşmeli Ekonomist işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

Başvuru İşlemleri (6 Ekim-8 Aralık 2025)

Başvurular, 06.10.2025 tarihinden 08.12.2025 tarihi saat 23.59'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi veya okuldan alınacak mezun olacağı tarihi gösterir belge

Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, yurt dışı öğrenim veya yurt dışı öğretim elemanı belgesi)

Özgeçmiş (*)

Adaya ait doktora tezi ve akademik çalışmalar (*)

3 adet akademik referans mektubu (*)

* Bu belgeler sisteme yüklenmeyecek olup [email protected] adresine gönderilecektir. Akademik referans mektupları, ilgili akademisyenler tarafından [email protected] adresine doğrudan gönderilecektir.

İşe Alım Süreci (15 Aralık 2025-20 Şubat 2026)

1. Akademik Sunum

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, akademik sunuma çağrılacaktır. Bu aşamada adaylar, akademik araştırmalarıyla ilgili yapacakları sunum üzerinden değerlendirilecektir. Akademik sunum ortalaması 70 puan ve üzerinde olan adaylar komisyon mülakatına çağrılacaktır.

2. Kişilik ve Yetkinlik Testleri

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara çevrim içi kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

3. Komisyon Mülakatı

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen akademik sunum puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Bilgilendirme

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

