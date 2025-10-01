Merkez Bankası 10 araştırmacı alacak

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA



ARAŞTIRMACI OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunma misyonu ile dinamik ve yenilikçi yapısıyla finansal piyasalara, ödeme sistemlerine ve dijital dönüşüme yön veren bir merkez bankası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırmacı kadrosuna alım yapacaktır.

Araştırmacı ünvanında görev yapan çalışanlar;

Fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrara katkı verme amacıyla yeni araçlar geliştirir ve uygulamaya koyarlar.

Küresel eğilimleri ve ülke ekonomisinin yapısını dikkate alarak yapısal unsurlar ve finansal istikrar gibi para politikasına katkı sağlayan konuları içerecek şekilde araştırmalar yaparlar.

Büyük veri ve yeni nesil analitik araçlarla tahmin modellerini güçlendirerek karar süreçlerine katkı sağlarlar.

Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının parçası olarak görev yapan Araştırmacılar, tecrübeli ekonomistlerle çalışarak politika analizlerine kritik destek sağlamakta ve kariyer yolunun ilerleyen aşamalarında Yardımcı Ekonomist, Ekonomist ve Kıdemli Ekonomist olarak görev almaktadırlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Araştırmacı (10 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (İstanbul)

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (29 Eylül-13 Ekim 2025)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.

Komisyon mülakatı sonuçları 01.01.2023 tarihinden sonra açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırmacı işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının iktisat, ekonometri, maliye, işletme, işletme mühendisliği, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2024 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 96 puan almış olmak.

01.01.2024 tarihinden sonra yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı

veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Eş Değerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 120 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

2. Yazılı Meslek Sınavı (25-26 Ekim 2025)

Yazılı meslek sınavı Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi Anlatım alanlarından dört oturumda klasik yöntemle yapılacak olup adayların tüm sınavlara katılması gerekmektedir.

Yazılı meslek sınavında yer alan dört alandan alınan puanlar eşit ağırlığa sahip olacaktır.

Yazılı İktisadi Anlatım sınavında, adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme, mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet ve yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir.

Mikroekonomi, Makroekonomi ve Ekonometri alanlarının her birinden 100 üzerinden en az 60 puan almak koşuluyla dört alan ortalaması 60 puan ve üzerinde olan ilk 40 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (7-9 Kasım 2025)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara çevrim içi kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (10-21 Kasım 2025)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanlar veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması durumunda ya da Bankamızda çalışan ihtiyacı oluşması halinde atama yapılabilmesini teminen yeni sınav açılmaksızın, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 3 aday 31.03.2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 29.09.2025 tarihinden 13.10.2025 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)

Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Özgeçmiş (Türkçe)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

