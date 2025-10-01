Merkez Bankası 5 müfettiş yardımcısı ve 15 uzman yardımcısı alacak

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA

BT MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunma misyonu ile dinamik ve yenilikçi yapısıyla finansal piyasalara, ödeme sistemlerine ve dijital dönüşüme yön veren bir merkez bankası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, denetim alanında görev yapmak üzere BT Müfettiş Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır.

BT Müfettiş Yardımcısı ünvanında görev yapan çalışanlar;

1. İdare Merkezi birimlerinde ve şube teşkilatında iç denetim faaliyetine yardımcı olurlar.

2. Başta bankalar, ödeme sistemleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları olmak üzere finansal sektör ve finansal teknoloji şirketleri nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen denetimlerde görev alırlar.

3. İnceleme ve soruşturma faaliyetlerine destek verirler.

4. Danışmanlık faaliyetlerine yardımcı olurlar.

5. Görevleriyle ilgili mevzuatı, trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederler.

6. En iyi uygulama örnekleri ve yeni teknikleri gözeterek iyileştirme önerilerinde bulunurlar.

Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının parçası olarak görev yapan BT Müfettiş Yardımcıları, kariyer yolunun ilerleyen aşamalarında Yetkili BT Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettişi ve BT Başmüfettişi olarak görev almaktadırlar.

Alınacak Kişi Sayısı: BT Müfettiş Yardımcısı (5 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (İstanbul)

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (6-20 Ekim 2025)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.

Komisyon mülakatı sonuçları 01.01.2023 tarihinden sonra açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BT Müfettiş Yardımcısı işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2024 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik

Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan almış olmak.

01.01.2024 tarihinden sonra yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1

puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 545 puan almış olmak.

KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Eş Değerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 60 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

2. Yazılı Meslek Sınavı (1-2 Kasım 2025)

Yazılı meslek sınavı aşağıdaki konulardan klasik yöntemle yapılacaktır.

Sistem Geliştirme ve Modelleme

Siber Güvenlik

Bilgisayar Ağları

Veri Tabanı Sistemleri

Yazılım Mühendisliği

İşletim Sistemleri

Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 20 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (14-16 Kasım 2025)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara çevrim içi kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (17-28 Kasım 2025)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanlar veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması durumunda ya da Bankamızda çalışan ihtiyacı oluşması halinde atama yapılabilmesini teminen yeni sınav açılmaksızın, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 2 aday 31.03.2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 06.10.2025 tarihinden 20.10.2025 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)

Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Özgeçmiş (Türkçe)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA

UZMAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE

TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunma misyonu ile dinamik ve yenilikçi yapısıyla finansal piyasalara, ödeme sistemlerine ve dijital dönüşüme yön veren bir merkez bankası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır.

Uzman Yardımcısı ünvanında görev yapan çalışanlar;

Değişime açık, inisiyatif alan, açık iletişime dayalı yaklaşımları ile karar süreçlerine katkı sağlarlar.

İş süreçlerini Bankamızın güncel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden kurgulamaya destek olurlar.

Bağlı bulunduğu birimin görevlerine ilişkin sorumlulukları yerine getirme amacıyla yeni araçlar geliştirir ve uygulamaya koyarlar.

Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının parçası olarak görev yapan Uzman Yardımcıları, kariyer yolunun ilerleyen aşamalarında Uzman, Kıdemli Uzman ve Başuzman olarak görev almaktadırlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (15 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (İstanbul)

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (6-20 Ekim 2025)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.

Komisyon mülakatı sonuçları 01.01.2023 tarihinden sonra açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.



01.01.2024 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik

Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan almış olmak.

01.01.2024 tarihinden sonra yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı

veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 545 puan almış olmak.

KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Eş Değerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Not: KPSSP1 puanı ile ALES Sayısal puanı eş değer alınacaktır.

2. Yazılı Meslek Sınavı (1-2 Kasım 2025)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan gruplardan bir grup seçerek başvuru yapacaklardır. Yazılı meslek sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen konulardan klasik yöntemle yapılacak olup adayların başvurdukları gruptaki tüm sınavlara katılması gerekmektedir. Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (14-16 Kasım 2025)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara çevrim içi kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (17-28 Kasım 2025)

Komisyon mülakatında adaylar güncel ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Komisyon mülakatları sonucunda başarılı bulunan adayların yapılan değerlendirmeler neticesinde başvurdukları gruptan farklı bir gruba asil veya yedek olarak atamaları yapılabilecektir.

Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanlar veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması durumunda ya da Bankamızda çalışan ihtiyacı oluşması halinde atama yapılabilmesini teminen yeni sınav açılmaksızın, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday 31.03.2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 06.10.2025 tarihinden 20.10.2025 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)

Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Özgeçmiş (Türkçe)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.