Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların: 2547 sayılı Kanun'un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİLveya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararlan ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

İlan edilen Doçent kadrolarına Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına ise Doçentler Başvuru yapamazlar.

Kurumumuz gerekli durumlarda ilanının her aşamasında İptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nin web sitesi matbu formlar modülünde yer alan "Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi" ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyası ile aynı belgelerle birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet {1 fiziksel+6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel + 4 dijital (Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 15/10/2025 tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: 2547 Sayılı Kanun'un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Duyurulur.

