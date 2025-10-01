Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda program ve anabilim dalı ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların başvurularını, 02 - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 10 (on) yıl süreyle (kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri veya mesleki faaliyetleri varsa bu faaliyeti sona erdirdiklerine ilişkin belgeyi sunacaklarını taahhüt eden bir dilekçe verirler.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-

kriterleri_2019https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı aşağıdaki maddeye (*) tabi olacaklardır.

(*) Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir. Bu şartı karşılamış adayların ilgili birimden yabancı dilde ders verme sınavını başardıklarına ilişkin belgeyi de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların basılı olarak bir adet hazırlayacakları yayın dosyalarına aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

1- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak.)

2- Diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.)

3- Kriterleri sağladığına dair Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonundan alınacak belge (başvuru tarihi itibariyle anılan belgeye sahip bulunmayan adayların gerekli tüm belgelerle birlikte (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/teslim_edilmesi_gereken_belgeler), kadro başvuru süresi içinde Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonu'na şahsen başvurmaları gerekmektedir.)

4- Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversitemiz dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adayların başvuruları, ilan başvuru süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) ay içinde Üniversitemiz Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek "Temel Öğretici Yetkinliği Eğitimi"ni almaları kaydıyla koşullu olarak kabul edilecektir. Adaylar bu süre içinde Üniversitemiz Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek "Temel Öğretici Yetkinliği Eğitimi"ni tamamlamamaları halinde başvurularının iptal edileceğini kabul etmiş olur.)

5- Özgeçmiş formu, Akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_belge_form web adresinden temin edilebilir.)

DİKKAT: Ek olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin birer kopyası ve Nüfus kayıt örneği (e-Devlet üzerinden alınacak) ile Fotoğraf (2 ad.) da başvurulan birime iletilmelidir. Profesörlük kadrosu başvuruları için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent kadroları için 6, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet taşınabilir bellek ile 5 adet (yaklaşık A4 kağıdı boyutlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır ve başvurular şahsi olarak yapılacaktır. İlan olunur.

