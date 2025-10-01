İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların "İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini" sağlaması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Aşağıda ayrıntıları verilen evrak bilgileri ve dilekçe örnekleri, başvuru formlarına https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/iau-hakkinda/yonetim/genelsekreterlik/personel/Pages/Fornilar.aspx adresinden ulaşılabilir.

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir;

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı örneği

- YÖK formatında özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan Başvuru Formu ile KVKK Formu doldurulması ve başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir

- Yabancı Dil Puan Belgesi veya Yükseköğretim kurulularında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlayan belge. (Eğitim Dili İngilizce Olan Program Başvuruları İçin)

- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

Adayların, İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen şartları taşıdığını beyan etmeleri gerekmektedir, (https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-vonctmcliklcr/Pages/voncrgc-vonctmclikler.aspx)

- İAÜ Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen şartlara ilişkin olarak https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/iau-hakkinda/yonetim/genelsekreterlik/personel/Pages/Formlar.aspx sayfasında yer alan formlar hazırlanarak başvuru dilekçesine eklenmelidir.

- Hazırlanan puanlama belgesi ve diğer formlar ıslak imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır,

- Tik Başvuru Tarihi; 01.10,2025

- Son Başvuru Tarihi: 15.10.2025

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. Maddesi uyarınca Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmcUğUKm ilgili hükümleri uyarınca "Tanı Zamanlı" "Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi" istihdamı yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte l Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

Aşağıda ayrıntıları verilen evrak bilgileri ve dilekçe örnekleri, başvuru formlarına https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/iau hakkinda/yonetiin/genelsekreterhk/personel/Pages/Formlar.aspxadresinden ulaşılabilir.

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun. Birimi, Unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfiıs Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkck Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüslü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımdan alınan denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9- 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak tecrübe aranması durumunda talep edilmektedir)

12- -Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

13 - Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi

14- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı wcb sayfasında yer Başvuru Formu ile KVK.K Formunun doldurulması ve başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.