Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

5- Lisans/Lisansüstü Diplomaları (onaylı suret veya e-Devlet çıktısı)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Lisans Transkripti

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet fotoğraf

10- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı

11- İlanda belirtilmesi halinde Tecrübe durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yapılan işin konusunu da belirten onaylı belge. (Öğretim Görevlisi kadroları için)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir)

13- Lisansüstü öğrenimle ilgili öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ: 01.10.2025

SON BAŞVURU TARİHİ: 15.10.2025

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 17.10.2025

SINAV GİRİŞ TARİHİ: 22.10.2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 24.10.2025

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Başvurular şahsen ya da posta yoluyla kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

6- İlanımıza http://www.nku.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

7- Ön Değerlendirme ve sonuçlar http://www.nku.edu.tr web adresinde; İlgili Fakülte,

Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

8- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar başvuracakları kadroyu belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, Doçentlik Başarı Belgesini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını Profesör adayları (6) altı, Doçent adayları (4) dört adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları kadroyu belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

. Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

. Adaylar, Özgeçmiş ve yayınları ile diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Yönergesinden ulaşabilir.

. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.