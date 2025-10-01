İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi kapsamında Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları ve ilanda belirtilen özel koşulları da taşımaları gerekmektedir.

Profesör adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 1 adeti fiziki olmak üzere 6 (altı) adet dosyayı (USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 1 adeti fiziki olmak üzere 4 (dört) adet dosyayı (USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte rektörlüğe teslim eder.

Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 1 adeti fiziki olmak üzere 4 (dört) adet dosyayı (USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte ilgili birime teslim eder.

Adayların https//www.yeniyuzyil.edu.tr internet adresindeki web sayfasından erişebilecekleri "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme ve Performans Ölçütleri Yönergesi' ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

-Başvuru dilekçesi, öğretim elemanı başvuru formu, personel bilgi formu, Asgari Koşulların Sağladığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname), YÖK formatlı özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık resim (son altı ayda içinde çekilmiş), adli sicil ve arşiv kaydı, akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylı nüshaları (yurt dışından alınmış diplomaların denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Başvuru Adresleri

Başvurular, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Cevizlibağ Yerleşkesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine, şahsen yapılacaktır.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihte başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer. Posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Not: . İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, doldurulması gereken formlara ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi 'ne https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

