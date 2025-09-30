Ticaret Bakanlığı 14 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen pozisyon ünvanlanndan toplam 14 (on dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

IL BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 234 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

c) (b) bendinde belirtilen dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bölümlerinden mezun olduktan sonra Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlanna prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

f) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1- VERİ AMBARI/RAPORLAMA UZMANI:

(Tam zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar/1 Kişi)

1) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

2) İyi derecede SQL bilgisi olmak,

3) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri ambarı, iş zekası konularında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

4) İş Zekası Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Big Data teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

8) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

9) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

10) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

11) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

12) Tercihen IBM Cognos raporlama ürünü ile çalışmış olmak.

13) Tercihen Dashboard ürünleri IBM Cognos, PowerBl, Oracle Bl, Qlikview, Tableau vb. ürünlerden en az birini bilmek.

14) Tercihen Kurumsal iş zekası, veri ambarı konularında tecrübeye sahip olmak.

2- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI:

(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret T avanının 2 Katına Kadar/1 Kişi)

1) .NET veya Java teknolojileriyle en az 3 yıl yazılım geliştirme ve iş tecrübesine sahip olmak,

2) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

3) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve altyapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

4) Mevcut ve yeni projelere/yazıhmlara hızlı adapte olabilmek ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

5) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Web API konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak veya JSF, JSP, Ajax, Servlet teknolojilerine hakim ve Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7) Entity Framework/Hibemate/ORM konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8) RESTftıl web servis, SOAP, mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) TFS, GIT, SVN versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

11) Oracle, PostgreSQL veya MSSQL ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

12) Web uygulamaları, Responsive Design, Javascript, Typescript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

13) Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3- YAZILIM VE ENTEGRASYON UZMANI:

(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar/1 Kişi)

1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET veya Java teknolojilerinde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

2) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

3) Yazılını gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve altyapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri tecrübesine sahip olmak,

5) Güvenli yazılım geliştinne, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

6) ESB (Enterprise Service Bus) ve orta katman mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak,

7) Kurumun orta katman, servis entegrasyonu, servis orkestrasyonu süreç, ürün ve mimarilerini işletebilecek ve yönetebilecek yetkinlikte olmak,

8) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

9) API güvenlik standartları (OAuth2, Öpeni D Connect, JWT, Mutual TLS vb.) konularında bilgi sahibi olmak,

10) LDAP, Active Directory veya SAML ile kimlik doğrulama entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

11) Rate limiting, throttling, quota gibi API güvenlik konularında bilgi sahibi olmak,

12) SSL/TLS sertifika yönetimi ve yükleme konularında bilgi sahibi olmak,

13) NET veya Java yazılım dillerinde bilgi ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

14) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve MS SQL, ORACLE, PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

15) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim olmak,

16) Javascript, Typescript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

17) XML, JSON, YAML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST, GraphQL) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

18) XSD, WSDL, OpenAPI (Swagger) gibi tanım dosyalarıyla çalışma bilgi ve deneyimine sahip olmak,

19) TFS, GİT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, Cl-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

20) Loğlama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak,

21) Yük dengeleyici arkasmda çalışan web uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,

22) Tercihen Layer7 API Gateway, WebMethods ESB ürünlerinden en az birini kullanmış olmak

4- SİSTEM UZMANI:

(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar/1 Kişi)

I) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) Tercihen; Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

a. Microsoft Certified System Associate (MCSA)

b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

c. Microsoft Certified: Azure Fundamentals

d. Microsoft 365 Certified: Fundamentals

3) Microsoft Active Directory yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

4) Microsoft Exchange Server yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

5) Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi salıibi olmak,

6) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

7) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında bilgi sahibi olmak,

8) System Center Operations Manager (SCOM) hakkında bilgi sahibi olmak,

9) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

10) File server yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

13) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

14) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

15) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

16) Takım çalışmasına yatkın olmak.

5- MSSQL VERİ TABANI UZMANI;

(Tanı zamanlı-Ayhk Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar/1 Kişi)

I) SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

2) ileri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,

3) Performans tuning, kapasite planlama, sorgu optimizasyonu ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4) MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5) Windows Server işletim sistemi ve Clustering, AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Failover Cluster, Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,

6) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/nonnalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7) Veritabanı yama uygulaması, kapasite analizi, planlama, yeniden çalıştırma ve yazılım geliştirme ekiplerince talep edilen veritabanı hizmetlerini sağlamak üzere, kurulum, taşıma, analiz gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8) Veri güvenliği politikalarının uygulanması, kullanıcı'rol bazlı yetkilendirmelerin yapılması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10) Felaket kurtarma çözümlerinin yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

11) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

12) Monitoring araçları (Zabbix, SCOM, Redgate, İdera, SolarWinds vb.) deneyim sahibi olmak,

13) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14) Tercihen PostgreSQL veri tabanında bilgi ve tecrübe sahip olmak.

6- KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI:

(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar/5 Kişi)

1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET veya Java teknolojileriyle en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

2) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

3) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve altyapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

4) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri tecrübesine sahip olmak,

5) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

6) Mikroservis mimarisi, Web servisler, Windows servisler, sürekli entegrasyon hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7) NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Web API teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak veya JSF, JSP, Ajax, Servlet teknolojilerine hakim ve Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8) Entity Framework/Hibemate/ORM konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

9) XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

10) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim olmak,

11) Bootstrap, Javascript, Typescript konularında bilgi ve deneyini sahibi olmak,

12) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

13) Loğlama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak,

14) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,

15) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve MS SQL, ORACLE, PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

16) Unit test ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

18) Mevcut kurumsal backend ve frontend frameworklerine destek sağlayabilmek; yeni geliştirme ihtiyaçlarında gerekli entegrasyonları generic yapıda gerçekleştiren ve süreçle ilgili dokümantasyonu hazırlayabilmek,

19) NET, Java, Python ve script dilleri gibi farklı teknolojilerle geliştirilmiş mevcut (legacy) projelerde ortaya çıkabilecek hata ve sorunları tespit edip, uygulama kodu ve konfıgürasyona müdahale ederek çözüm üretebilmek,

20) Frontend tarafında ortaya çıkabilecek DevOps kaynaklı sorunlarda (Node.js, npm, Angular derleme problemleri, paket bağımlılıkları vb.) müdahale ederek çözüm üretebilmek ve gerektiğinde alternatif çözümler geliştirebilmek,

21) NET ve Java ekosisteminın tüm bileşenleri (.NET .NET Core, WinForm, API, MVC, Spring MVC, Spring Boot, JSF, JSP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilmek, ayrıca yazılımlarda ortaya çıkan e-imza, sertifika vb. sorunlarını analiz ederek çözüm geliştirebilmek,

22) Angular, React, VueJs, NodeJS ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve uygulama sahibi olmak,

23) Mikroservis mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

24) Docker ve Konteyner teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

25) RabbitMQ, ActiveMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

26) MongoDB, Redis, Hazelcast, ELK Stack gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.

7- SİSTEM UZMANI:

(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar/1 Kişi)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Konteyner altyapı yöneticisi (Kubernetes, Docker, OpenSbift vb.) veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (adinin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2) Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, bu işletim sistemleri üzerinde kurulum, konfigürasyon, sıvılaştırma yapabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,

3) Docker, Kubernetes ortamlarının kurulum, bakım, yönetim, konfigürasyon, sorun çözümleme vb. konularında detaylı bilgi sahibi olmak,

4) Kubernetes networking, ingress, service discovery, RBAC, network policy ve güvenlik yönetimi konularında detaylı bilgi sahibi olmak,

5) Bulut Bilişim altyapı platformları (OpenStack, Open Shift vb.) kurulum, bakım, yönetim, konfigürasyon, sorun çözümleme vb. konularında detaylı bilgi sahibi olmak,

6) Mikro servis mimarisi ve kurumsal uygulamaların mikro servis mimarisine geçiş süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

7) DevOps ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

8) Tercihen Windows Server işletim sistemlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, bu işletim sistemleri üzerinde konfigürasyon y apabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,

9) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (disk teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

10) Sunucu sanallaştırma yönetimi konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

11) Yedekleme, Veri Depolama ve SAN (Storage Area Network) konularında temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

12) Otomasyon (Ansible, Chef, Puppet vb.) ve Bash, Python, Powershell gibi betik dilleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13) Tercihen en az Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) veya Linux Professional Institute LPIC-l sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

14) Bilişim sistemlerine ait DNS, Microsoft Active Directory, Güvenlik (firewall, antivirüs, vb.) ve Ağ Sistemleri (switch, dhcp, vb,) hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak.

8- KIDEMLİ SİSTEM UZMANI:

(Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar/1 Kişi)

1) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 5 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

a. Microsoft Certified: System Associate (MCSA)

b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

c. Microsoft Certified: Azure Fundamentals

d. Microsoft 365 Certified: Fundamentals

e. Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

f. Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

3) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, DNS, group policy vb. konularda bilgi sahibi olmak,

4) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5) Microsoft Windows Sunucularında (2016,2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

6) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

7) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8) System Center Operations Manager (SCOM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) System Center Service Manager (SCSM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10) System Center Orchestrator hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

12) Microsoft Skype for Business kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

13) Sunucu donanımları ve konfıgürasyonlan (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

14) File server yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

17) Hızlı Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

18) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

19) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

20) Takını çalışmasına yatkın olmak.

9- ALTYAPI VE KONFİGÜRASYON UZMANI:

(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar/1 Kişi)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Devops teknolojileriyle en az yedi (7) yıl yazılım geliştirme, altyapı ve konfigürasyon alanlarında çalışmış olmak,

2) Java ve/veya Net programlama dillerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yazılım mühendisliği, yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4) DevOps konfıgürasyon yönetimi ve süreçlerin optimizasyonu konusunda teorik ve pratik canlı ortam tecrübesine sahip olmak,

5) Azure Devops, Git, Maven, Jenkins, TFS, SonarQube, vb. CI/CD araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Docker, Containerd konteyner teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,

7) Kubernetes ve aşağıdaki ilgili bileşenleri konusunda bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olmak;

. Çekirdek Cluster Yönetimi: Rancher RKE2

* Pipeline Süreç Yönetimi: ArgoCD

. Depolama ve Dizin Yönetimi: Ceph, MiniO, Rook, Longhorn,

. Ağ Yönetimi: Cilium & Hubble

. Güvenlik Yönetimi: NeuVector

. Paket Yönetimi: Harbor, Nexus

. Gizli Veri Yönetimi: HashiCorp Vault

* İzleme ve Log Yönetimi: ElasticSearch, Kibana, Logstash, Grafana, Jaeger, Prometheus, Loki, Fluentd

. Kimlik ve Erişim Yönetimi: Keycloak SSO

. Mesaj Kuyruğu Yönetimi: RabbitMQ, Kafka

. Sertifika Yönetimi: Cert Manager

8) YAML ve Helm kullanarak Infrastructure as Code (laC) yaklaşımıyla altyapı yönetimi konusunda da bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

9) S3 API uyumlu nesne depolama (MiniO, Ceph, Rook, Longhorn vb.) sistemlerinde deneyimli olmak,

10) Container image güvenliği ve imzalama (Trivy, Grype, Cosign, SBOM/attestation) konularında deneyim sahibi olmak,

11) Policy as Code ve uyumluluk doğrulama (Open Policy Agent, Gatekeeper, Kyverno, Conftest) konusunda deneyim sahibi olmak,

12) Yedekleme ve felaket kurtarma (Velero, etcd yedekleri, backup/restore stratejileri) konusunda deneyim sahibi olmak,

13) Dağıtım stratejileri (Blue Green, Canary) ve progressive delivery araçları (Argo Rollouts, Flagger) konusunda deneyim sahibi olmak,

14) Dağıtık izleme ve metrik standardizasyonu (OpenTelemetry Collector, OTLP) konusunda deneyim sahibi olmak,

15) Kubernetes ve işletim sistemi sıkıla ştımıası (CIS Benchmark, kube-bench, kube-hunter) konusunda deneyim sahibi olmak,

16) OpenShift, Rancher platformlarının canlı ortam kurulum, konfıgürasyon ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

17) SSL standartları ve otomatik sertifika oluşturma ve yükleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18) Windows ve Linux işletim sistemlerinde network ve güvenlik konfigürasyonları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

19) Windows ve Linux işletim sistemlerinde ileri seviye komut bilgisi, script yazabilme, dosya paylaşım, erişim ve yetkilendirme konfigürasyonları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

20) Eureka, Zipkin, Zookeper, Consul, Istio, Hystrix, Zuul, Application Insights vb. APM araçları ve mikroservis mimari kütüphaneleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

21) Mikroservis mimarisi kapsamında, kubernetes, konteyner teknolojileri ve orkestrasyon araçları konusunda yetkin bilgiye sahip olmak, bu yapılar içinde tasarım ve entegrasyon gerçekleştirebilmek,

22) Windows Server ve Linux işletim sistemi {CentOS, Ubuntu, RedHat vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

23) HAProxy, Nginx ürünlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

24) IIS, Weblogic, Payara, Glassfish, Tomcat uygulama sunucuları ve web sunucularımı! en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

25) MongoDB, Redis, Hazelcast gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

26) Kafka, ActiveMq, RabbitMQ, TBMMQ gibi mesajlaşma sistemlerine hakim ve en az birini kullanmış olmak,

27) MS SQL, ORACLE, PostgreSQL ilişkisel veri tabanları konusunda ve bilgi ve deneyim sahibi olmak,

28) Yazılım geliştirici ekiplere CI/CD altyapısı, DevOps süreçleri ve DevOps araçlarının kullanımı konularında destek verebilecek yetiye sahip olmak,

29) Mevcut kurumsal backend ve frontend ffameworklerine destek sağlayabilmek; yeni geliştirme ihtiyaçlarında gerekli entegrasyon lan generic yapıda gerçekleştirebilmek ve süreçle ilgili dokümantasyonu hazırlayabilmek,

30) .NET, Java, Python ve script dilleri gibi farklı teknolojilerle geliştirilmiş mevcut (legacy) projelerde ortaya çıkabilecek hata ve sorunları tespit edebilmek, uygulama kodu ve konfıgürasyona müdahale ederek çözüm üretebilmek,

31) Frontend tarafında ortaya çıkabilecek DevOps kaynaklı sorunlarda (Node.js, npm, Angular derleme problemleri, paket bağımlılıkları vb.) müdahale ederek çözüm üretebilmek ve gerektiğinde alternatif çözümler geliştirebilmek,

32) .NET ve Java ekosisteminin tüm bileşenleri (.NET, .NET Core, WinForm, API, MVC, Spring MVC, Spring Boot, JSF, JSP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilmek; ayrıca yazılımlarda ortaya çıkabilen e-imza, sertifika vb. sorunlarını analiz ederek çözüm geliştirebilmek,

33) Takım çalışmasına yatkın, problem çözmede istekli olmak, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek, sistemli çalışma yetisine sahip olmak.

10- KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK MİMARI:

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar/l Kişi)

1) Kırmızı takım {Red Team)/Mavi takım (Blue Team), Siber Olay Müdahale Takım (Cyber Security Incident Response Team) çalışmalarında bulunmuş olmak,

2) En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda veya kuruluşta siber güvenlik alanları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

3) Firewall, IPS/IDS, Application Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), Vulnerability Assessment araçları hakkında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,

4) Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

5) Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek;

a. Certified Information Systems Security Professional (C1SSP)

b. Offensive Security Certified Professional Plus (OSCP+)

c. GIAC Penetration Tester (GPEN)

d. Offensive Security Wireless Professional (OSWP)

e. Certified Penetration Testing Professional (C|PENT)

f. GIAC Web Application Penetration Tester (GW A PT)

g. Offensive Security Certified Professional (OSCP)

h. Certified Ethical Hacking (CEH)

i. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

6) Merkezi iz kaydı (LOG) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

7) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tel, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,

8) Siber olaylann tespiti için Windows ve GNU/Linux cihazlarda ana sebep analizi yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti yapabilmek,

9) Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10) ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartlan konusunda bilgi sahibi olmak,

11) Mitre Att&ck Framework hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) Sızma ve stres testleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13) Tercihen Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak,

14) Tercihen en az 1 adet ulusal veya uluslararası düzeyde makale yayınlamak veya bir zafiyet keşfinde CVE bildirimi sahibi olmak,

15) Tercihen Certified Information System Security Professional (CİSSP) sertifikasına sahip olmak ya da eğitimini aldığım belgelemek.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ İLE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

A. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1. Adaylar, 06/10/2025-17/10/2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanhğı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr" üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Posta yolu veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar, yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

B. İSTENİLEN BELGELER

1, GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen, mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kuramlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kuramdan alınacak belge.

2. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

3 .Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğralanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4, İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı (sistem tarafından otomatik çekilecektir.) veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge.

NOT;Adaylar sözlü / uygulamalı sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

IV. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ:

A. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her bir ünvan için en fazla 10 (on) katı aday sözlü / uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

B. SÖZLÜ / UYGULAMALI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü/uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir.

V. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Smav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır.

İlgili pozisyona göre sınav konuları;

. Programlama Dilleri,

. Yazdım Mimarisi,

. Veri tabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,

. Veri Bilimi, Büyük Veri Sistemleri,

. İşletim Sistemleri,

. Bilgi Güvenliği Sistemleri,

. Bilgisayar Ağları ve Güvenliği,

. Proje Yönetimi,

. İş Analizi,

. Yazılım Yaşam Döngüsü

Sözlü / uygulamalı sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1. Sözlü/uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan aday listesi ile alım sürecine ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığımız internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https;//kari yerkapisi.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

2. Adaylara başvuru sonuçlarına ilişkin yazılı bildirim veya ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Başarılı sayılan adaylardan, kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

4. Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır. Bu kişilerin Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

6. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIL İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah, Nizami Gencevi Caddesi No:63/1 06530

Çankaya / ANKARA

Tel:+90 312 204 75 00

10219/1-1