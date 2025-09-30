Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular

dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 6 adet USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar

hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

3. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb.

İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni,

4. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

5. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik diplomalarının/belgelerinin fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

6. Doçentlik belgesi veya e-Devlet çıktısı,

7. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

8. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),

9. Yayınlar,

10. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

11. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.

12. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya HİTAP Hizmet Dökümü e-Devlet çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar"a göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvurular https://basvuru.klu.edu.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak olup; şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçları www.klu.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır.

BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK EVRAKLAR

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi fotokopileri veya e-Devlet çıktısı (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),

5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi veya e-imzalı nüshası veya e-Devlet çıktısı (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),

6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

7. ALES sonuç belgesi,

8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),

9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.)

10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya

11. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi içerisinde adaylar başvuru sistemindeki bilgilerini güncelleyebilecektir.

Duyurular tebligat niteliğindedir.