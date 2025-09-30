İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında "Öğretim Üyesi

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

3-İlanda belirtilen ALES (ilanda belirtilen puan alanında son beş yıl içinde alınan/ALES muafiyetinden yararlanacakların durumlarını ibraz etmeleri durumunda değerlendirme puanı 70 olarak dikkate alınır.) puan ve puan türü ile yabancı dil puanına sahip olmak.

4-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

5-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olması veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

6-İlan niteliklerinde belirtilen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin başvuru döneminde e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belge olması veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılması ya da Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

7-Lisans, yüksek lisans ve doktora transkript belgesinin aslı veya onaylı örneğinin olması gerekir.

8-Adayların transkriptleri, ön değerlendirme ve nihai değerlendirilme aşamalarında 100'lük not sistemine göre değerlendirilecek olup, diğer not sistemleri ve diğer not sistemleri ile aynı anda 100'lük not da bildiren transktiptlerin değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

9-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin başvuru modülüne yüklenmesi gerekir.

10-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde şartlarını taşıdığı tek ilana başvurabilirler.

11-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

12-Üniversitemiz sayfasından yapılan tüm duyurular ve Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS), Akademik Personel Başvuru Modülü üzerinden yapılan bildirimler tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

13-Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olup Başvuru Kılavuzu'na ve detaylı bilgiye Üniversitemiz internet sayfasında yer alan "Duyurular" kısmından ulaşılabilir. Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara, başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

14-Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. Değişikliğe ilişkin duyurular kadronun ilan edildiği birim internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

10191/1-1