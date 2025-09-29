Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 63 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aşağıdaki listede belirtilen pozisyonlara 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 63 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

e) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

f) Adayların, 2024 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmaları ve yukarıda tabloda yer verilen pozisyonlar için belirlenen KPSS taban puanına sahip olmaları gereklidir.

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

ı) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B. DİĞER HUSUSLAR

1- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

2- Adaylar tabloda belirtilen İl ve öğrenim durumuna göre pozisyon ünvanlarından sadece bir tanesine başvuru yapacaklardır. Birden fazla İl veya ünvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3- Başvurusunu hatalı yapan, belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4- Bu ilan çerçevesinde atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri illere yapılacaktır.

5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

6- Atamaya hak kazanan adaylardan, göreve başlamadan önce beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir.

C. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) alınacaktır.

2- Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında PDF formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4- Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında PDF formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6- Adayların, e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanarak alacakları Hizmet Dökümü belgesini başvuru sırasında PDF formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "SGK Hizmet Dökümü" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve adaylarda aranılan özel şartlarda belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi başvuru sırasında PDF formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "KGG Kimlik ve Boy/Kilo Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

8- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir."ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

9- Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

11- Sözleşmeli olarak istihdam edilecek adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1- Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday asil ve üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3- Sıralamaya esas KPSS puanlarının aynı olması halinde sırasıyla; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

4- KPSS'de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Başvurular sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Genel Müdürlüğümüzün www.devtiyatro.gov.tr resmi internet adresinden ilan edilecek olup, kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecektir.

6- Atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve diğer hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

7- Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

8- Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) göreve başlamak üzere atandıkları illerdeki tiyatro müdürlüklerine başvuruda bulunacak, süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için atanmış olmak kazanılmış hak sayılmayacaktır.

9- Atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek aday listesinden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

10- İlan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek aday listesinden sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Ancak bu süre hiçbir şekilde müteakip yerleştirme duyurusunun yapıldığı tarihi geçemez.

11- Genel Müdürlük, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12- İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerli olacaktır.

13- Genel Müdürlüğümüzün www.devtiyatro.gov.tr resmi internet adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Eğitim ve Sınavlar Şube Müdürlüğü

Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi

No:8 Ulus/ANKARA

[email protected]

Tel:(312) 3101945

İlanen duyurulur.

