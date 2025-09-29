Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, başvuru sahibince imzalanmış kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık rıza onayı (https://www.fbu.edu.tr/fbuhakkinda/254/Insan-kaynaklari), yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) diplomaları ve barkodlu e-Devlet belgeleri, doçentlik belgesi (doçent ve profesör kadrosu için), YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren tam metinler ve yayın listesi dosyası elektronik ortamda iletilmelidir. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 29.09.2025- 13.10.2025

İletişim Bilgileri : [email protected] - Tel: 0216 910 1907

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulların ve ilanda belirtilen özel şartların sağlanması gerekmektedir.

İngilizce programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1. İlgili akademik birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. Başvuru sahibince imzalanmış kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık rıza onayı. (https://www.fbu.edu.tr/fbuhakkinda /254/Insan-kaynaklari)

3. YÖK formatlı özgeçmiş.

4. Lisans ve lisansüstü diplomaların aslı ve barkodlu e-Devlet belgeleri.

5. Üniversiteden onaylı lisans transkripti.

6. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi.

7. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

8. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak, belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması).

9. YDS veya YÖK tarafından eş değerliği olan yabancı dil belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması).

10. Kimlik kartı fotokopisi.

11. Bir adet vesikalık fotoğraf.

12. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir).

13. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir).

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 29.09.2025

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 13.10.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.10.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 16.10.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 17.10.2025

Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversite web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)

İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907

Başvuru Yeri: [email protected] (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilirler. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)