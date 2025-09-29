Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (Eski/Yeni) ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına başvurular https://basvuru.aksaray.edu.tr/ web adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacaktır. Başvuruda istenilen belgeler https://basvuru.aksaray.edu.tr/ web adresinde bulunmaktadır.

Başvuru için gerekli tüm belgeler ile başvuru dilekçesinin de imzalı olarak taraması ve başvuru otomasyon sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup, başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(*)Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlamayan adayların da kadro ilanına başvurabileceğini, puan ve diğer şartları sağlayan aday bulunmaması halinde bu adayların başvurusunun değerlendirmeye alınacağını ilgili kadro ilanında belirtmek şartıyla; Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim-öğretimin sürdürülebilmesi, uzmanlık eğitimi için belirlenen anabilim dalı bazında gerekli asgari öğretim üyesi sayısını karşılamak üzere öğretim üyesi eksiği olan anabilim dallarında ve öğretim üyesi bulunmayan tıpta yan dal uzmanlık eğitimi alanlarında Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24, ve 26 ncı maddelerindeki ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşulları sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir.

Not: Yabancı Ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu / Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

İlan Başvuru Tarihi : 29.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 14.10.2025 saat 17:00

Adayları ilgilendiren başvuru değerlendirme ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler başvuruların alındığı https://basvuru.aksaray.edu.tr/ web sayfası üzerinden yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

