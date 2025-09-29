İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/26626960), Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin Uygulama Esasları uyarınca "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesindeki genel şartlarda belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Profesör ve Doçent kadrosu için; Rektörlük İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili Dekanlığa şahsen başvuru yapmalıdırlar.

Başvurular ilanın Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere

https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi,

"Formlar" sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi varsa eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile son altı ayda çekilmiş 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, yurtdışından alınan diploma ve unvanların denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya veya 6(altı) adet flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını aldıktan sonraki yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi varsa eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi ,Kimlik fotokopisi ile son altı ayda çekilmiş 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, yurtdışından alınan diploma ve unvanların denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devlet'ten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/ belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Kimlik fotokopisi ile son altı ayda çekilmiş 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, yurtdışından alınan diploma ve unvanların denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

İlan edilen ünvanlara atanmak için başvuracak adayların;

* Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve unvanların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*İlanda eğitim dili İngilizce olan programa başvuracak olanların ilgili yönetmelik kapsamında aşağıdaki şartlardan birini sağlıyor olmaları gerekmektedir.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) seksen beş puanla başarılı olması.

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

* Aynı kişi birden fazla kadroya başvuru yapmamalıdır.

* Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Yönetim gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

* Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İrtibat - Başvuru Adresi:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok (3.Kat), Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok (2.Kat) Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

- Tıp Fakültesi

- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:40/16 Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/26626960), Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin Uygulama Esasları uyarınca "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesindeki genel şartlarda belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili Dekanlığa şahsen başvuru yapmalıdırlar.

Başvurular ilanın Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere

https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi,

"Formlar" sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 29.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 13.10.2025

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 15.10.2025

Giriş Sınav Tarihi : 20.10.2025

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 22.10.2025

İSTENEN BELGELER

. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Fakülte/Yüksekokul, Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

. YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman olarak ve Flash Bellekte)

. Mezuniyet belgeleri e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devlet'ten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.

. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans yapmış doktora yapıyor olmak.

. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin aslının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir

. Varsa Doktora Öğrenci Belgesi

. ALES Sonuç Belgesi (ALES puanı [en az 70] geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 yıldır.)

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

. Resmi Transkriptler (başvuruyu alan birimlerce asıl belgeden fotokopi alınarak aslı gibidir yapılması)

. Erkek Adaylar İçin Askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge

. Adli Sicil Kaydı(e-Devlet)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

. Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi (İlan özel şartına bağlı olarak alınacaktır, Resmi Kurum onaylı belge)

MUAFİYET

. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

. Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)

AÇIKLAMALAR:

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İlan edilen ünvanlara atanmak için başvuracak adayların;

Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve ünvanların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuracak adayların, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki aşağıdaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İlanda yabancı dille ( İngilizce) eğitim veren programa başvuracak olanların ilgili yönetmelik kapsamında aşağıdaki şartlardan birini sağlıyor olmaları gerekmektedir.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) seksen beş puanla başarılı olması.

Adayların Lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptte sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptte sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlik ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Aynı kişi birden fazla kadroya başvuru yapmamalıdır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yönetim gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.

İrtibat - Başvuru Adresi:

- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:40/16 Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Rektörlük

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Kuzey Yerleşkesi, A Blok 3. Kat Ekinciler Cad. No:19 Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

10201/2/1-1