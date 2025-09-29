İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 4 Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2024 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

I- BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Ayrıca mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasında bilişim sektöründeki meslek kodlarına ait hizmetler dikkate alın maktadır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemelemek,

f. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

h. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR;

a) Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

i. En az 3 yıl .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış olmak.

iii. İleri seviye SQL bilgisine sahip olmak.

iv. Web teknolojilerinde ve frontend yazılım geliştirme konusunda deneyimli olmak.

v. .NET ve .NET Core Framework'leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak.

vi. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak.

vii. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak.

viii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

ix. Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak.

x. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve takım çalışmasına yatkın olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak.

Tercihen;

i. Agile&Scrum Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak.

ii. Mobil uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak.

iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak.

b) Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

i. NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

ii. Üniversite Kurumsal Otomasyon Projeleri hakkında (Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Yönetim Sistemi, İçerik Yönetim Sistemi, Kurumsal İletişim Portalı, Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi vb.) bilgi sahibi olmak ve en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.

iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak.

iv. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak.

v. .NET ve .NET Core Framework'leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak.

vi. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak.

vii. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

viii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

ix. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.

x. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak.

xi. NET MAUI (Multi-platform App UI) konusunda deneyimli olmak.

xii. XAML ve MVVM mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.

xiii. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak.

xiv. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak.

Tercihen;

i. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli sahibi olmak.

ii. Scrum takımlarında en az 1 yıl çalışmış ve destek vermiş olmak,

iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak.

iv. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içerisinde çalışabilen, ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen nitelikte olmak.

v. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık olmak.

vi. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek nitelikte olmak.

vii. Verimliliği ve hızı en üst düzeye çıkarmak için ekibin önemli performans metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olabilmek.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

1) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

a. Başvurular 29/09/2025 tarihinde başlayacak ve 13/10/2025 tarihi mesai bitimine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

b. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

d. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

e. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

f. İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi. (e-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde beyan edilebilecektir.)

2) İstenilen Belgeler

a) Özgeçmiş

b) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

c) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. SGK hizmet dökümü ile belgelenmesi zorunludur. Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasında bilişim sektöründeki meslek kodlarına ait hizmetler dikkate alınacaktır.)

d) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

e) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (f) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday

yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi https://personel.iuc.edu.tr sitesinde 20/10/2025 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı sınav, 28/10/2025 tarihinde saat 10:00 - 12:00 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde https://personel.iuc.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim vey a tebligat yapılmayacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecel erine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde https://personel.iuc.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları da yine https://personel.iuc.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince güvenlik soruşturması ile birlikte arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. Güvenlik ve arşiv araştırması sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylar, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere müracaat edeceklerdir.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat , silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 10178/1-1

