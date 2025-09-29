Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://persondbasvuru.ebvu.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör ve doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığından, doktor öğretim üyesi kadrosu için ilgili birimlerden bilgi edinilebilir.

Online Başvuru Sistemi ile ilgili sorularınız için O 446 226 66 66-10450 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

1-Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede arandan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2-Profesör ve doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

3-2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uy anne a belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4- İlan özel şartlarında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalar https://personelbasvuru.edyti.edu.ti7adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru evrakı ile birlikte PDF formatında sisteme yüklenecektir.

5-Doçent kadrosuna ; Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ; Profesör ve Doçentler Müracaat edemezler.

6-17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır,

7- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine alımı yapılacak öğretim üye/üyeleri; Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarında belirtilen puan ve diğer şartları sağlayamayan aday/adaylar da başvuruda bulunabilecek olup, puan ve diğer şartları sağlayan aday/adaylar bulunmaması halinde bu aday/adaylarm başvurulan değerlendirmeye alınacaktır. Bu kapsamdaki aday/adaylarm başvurulan ilgili Usul Esasların 4/o maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu https://personelbasvuru.ebyu.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe ilgili sekmeden indirilerek elektronik ortamda doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak PDF formatında sisteme yüklenecektir.

2-Özgeçmiş (YÖK formatında) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

3-Lisans Mezuniyet Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

4-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

5-Doktora veya Sanatta Yeterlik veya Uzmanlık Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

6-Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

7-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

8-BaşIıca Araştırma Eserleri ile Bitimse! Çalışma ve Yayınlar PDF formatında sisteme yüklenecektir.

9-Puanlama Tablosu (Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) https://pcrson eI basvu m.ebvu.cdu.tr/ adresinde bulunan puanlama tablosu ilgili sekmeden indirilerek elektronik ortamda doldurulup (Tarih, Unvan vc Ad-Soyad Yazıhp) imzalandıktan sonra PDF formatında taranarak sisteme yüklenecektir.

10-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

11-Fotoğraf güncel olmak kaydıyla, mevzuata uygun vesikalık bir adet fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun olarak son 6 ay içinde çekilmiş)

12-Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge PDF formatında sisteme yüklenecektir.

13-Adli Sicil Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir,

14-Hizmet Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir. (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır)

*Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan ve PDF formatında sisteme yüklenen bütün belgeler geçerlidir.

**Online başvuru esnasında sisteme yüklenen, ve e-Devlet üzerinden alınmayan resmi belgelerin atanmaya hak kazanılması durumunda ısıllarının ibraz edilmesi zorunludur.

***Son başvuru tarihine kadar başvuruda herhangi bir değişiklik yapmak için mevcut olan başvurunun silinmesi ve başvurunun yeniden yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 -Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

2-Eksik belge ile yapılan başvurular ile ilan süresi içerisinde online başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-İlanın her aşamasında değişiklik yapma, kısmen veya tamamen iptal etme hakkı Üniversitemize aittir. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından iptal edilebilir.

4-Kadroya başvuran adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilmeyecektir.

5-Üniversitemiz internet sayfasından ve https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ başvuru adresinden yapılan bütün duyumlar tebligat mahiyetindedir. Başvuruda bulunan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6-tlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

7-İlanda bulunmayan hükümler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarında yer alan hükümler uygulanır.

8-Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomalar için Onaylı Denklik Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

9-Atama işlemleri esnasında kişilerden Adli Sicil Belgesi tekrar talep edilecektir. (Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınabilir)

10-Onaylı Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar https://personelbasvuru.ebyu.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda PDF formatında sisteme yüklenecektir. (Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan Hitap Hizmet Dökümü kabul edilecektir) 11-Diğer Kamu Kuramlarında çalışmakta İken Üniversitemiz tarafından açılan kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

12-İlan sonucunda atanmaya hak kazanan adaydan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası istenecektir.

İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

29.(I9.2(I25/Saati:(18.üü Son Başvuru Tarih 13.10.2il25/Saati:23:59

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelbasvuru.ebyu.edM.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi kadrosu için Personel Daire Başkanlığından, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadroları için ilgili birimlerden bilgi edinilebilir.

Online Başvuru Sistemi ile ilgili sorularınız için O 446 226 66 66-10450 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

1-Miiracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2-ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23,08,2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kurulu Kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlayıcı belge sunmaları halinde, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullaıulacak 4Tük ve 5 Tik not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosuna göre yapılır. 5-Adaylarda herhangi bir kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

6-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın; mezuniyet belgesinde veya öğrenci belgesinde veya enstitü müdürlüğünden alınan onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7-ilan özel şartlarında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve i veya sertifikalar https://persoiielbasvui-u.ebyu.edij.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru evrakı ile birlikte PDF formatında sisteme yüklenecektir,

8-Araştırma Görevlisi kadrolarma atamalar, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacak ve lisansüstü eğitiminde azami öğrenim süresini dolduran aday/adayların başvurulan geçersiz sayılacak olup, aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama İşlemi gerçekleştirilirken de azami öğrenim süresi içinde lisansüstü öğrencilik durumunun da devam etmesi gerekmektedir.

9-17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroların Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7/1-3-4-5 maddeleri)

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak aynım birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurulularının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek Esans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. (7/1)

2-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. (7/3)

3-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan İlgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (7/4)

4-Mes1ek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (7/5)

MUAFİYETLER

(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroların Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14/1-2 maddeleri)

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (14/1)

2-Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usu! ve Esaslar Hakkmdaki Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. Fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. (14/2)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-öğretim Elemanı İlam Başvuru Formu https://personelbasvuru.ebv u.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe ilgili sekmeden indirilerek elektronik ortamda doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak PDF formatında sisteme yüklenecektir. (Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi zorunludur)

2-Özgeçmiş (YÖK formatında) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

3-İlan edilen kadro niteliğine göre Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi veya öğrenci Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

4-Lisans Transkript Fotokopisi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

5-ALES Sonuç Belgesi (Geçerlilik Süresi Bitmemiş) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

6-Yabancı Dil Sonuç Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

8-Fotoğraf güncel olmak kaydıyla. mevzuata uygun vesikalık bir adet fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun olarak son 6 ay içinde çekilmiş)

9-Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge PDF formatında sisteme yüklenecektir.

10-Adli Sicil Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

11-Hizmet Belgesi (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

12-Tecrübe Belgesi (Açıklamalar kısmında aynntıları yer almaktadır) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan ve PDF formatında sisteme yüklenen bütün belgeler geçerlidir.

.Online başvuru esnasında sisteme yüklenen ve e-Devlet üzerinden alınmayan resmi belgelerin atanmaya hak kazanılması durumunda asıllannın ibraz edilmesi zorunludur.

***Son başvuru tarihine kadar başvuruda herhangi bir değişiklik yapmak için mevcut olan başvurunun silinmesi ve başvurunun yeniden yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

2-Eksik belge ile yapılan başvurular ile ilan süresi içerisinde online başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-İlanın her aşamasında değişiklik yapma, kısmen veya tamamen iptal etme hakkı Üniversitemize aittir. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından iptal edilebilir.

4-Üniversitcmiz internet sayfasından ve https://personelbasvuru.ehyu.edu.tr/ başvuru adresinden yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Başvuruda bulunan adaylara aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamalan iptal edilecek ve bu hususta hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6-İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

7-İlanda bulunmayan hükümler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yer alan hükümler uygulanır.

8-Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomalar için Onaylı Denklik Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

9-Atama işlemleri esnasında kişilerden Adli Sicil Belgesi tekrar talep edilecektir. (Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınabilir)

10-Onaylı Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar https://personelb.isvuru.ehyu.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda PDF formatında sisteme yüklenecektir. (Barkod/kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan Hitap Hizmet Dökümü kabul edilecektir) 11-Tecrübe belgesi: Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu şirket fırmadan alınan onaylı bir yazı veya ilanda istenilen şartı sağlayan meslek kodunun bulunduğu İşyeri Ünvan Listesi ile birlikte SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelendirmesi gerekmektedir. Üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders saati ücreti karşılığı görev yapmış olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yaranna çalışan demek ve vakıflardan alınan tarihli, onaylı ve mühürlü belgelerini https://iKrsonclbusvuru.cbvu.cdu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda PDF formatında sisteme yüklenecektir.

12-Diğer Kamu Kuramlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

13-Ilan sonucunda Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrosuna atanmaya hak kazanan adaydan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası istenecektir.