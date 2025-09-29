Sağlık Bakanlığı 15.247 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 15.247 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3. Adaylar, tercihlerini 29 Eylül 2025 - 06 Ekim 2025 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4. Sözleşmeli personel pozisyonlarının ünvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.