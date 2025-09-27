İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 24. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

BÖLÜM: Fizik Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Doçent ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Fotonik ve lazer uygulamaları alanında uzman olmak. Bu konularda uluslararası saygın dergilerde yayınlar yapmış olmak. Yurt dışında üniversitelerde araştırmacı olarak çalışmış olmak. Saygın toplantılarda davetli konuşmalar vermiş olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı

06800, Bilkent Ankara

10151/1-1

