Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6)

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR - 1 (İlgili Yönetmelik Madde 7):

1) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR - 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesin in 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi):

Üniversitemiz Senatosu'nun 16.07.2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı kararı uyarınca, Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

Üniversitemiz Senatosu'nun 10/11/2022 tarih ve 2022/21-02 sayılı kararı uyarınca, Mühendislik Fakültesi bölümleri için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):

. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENILEN BELGELER

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

. Dilekçe (Başvuruda bulunulan birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)

. Özgeçmiş

. Lisans ve lisansüstü diplomalar veya "Geçici Mezuniyet Belgesi" ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi,

. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

. Lisans Not Transkripti (Aslı veya onaylı kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

. Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

* Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında "onaylı kopyası" şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir resmi kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterlidir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu belgeler, doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

. Adaylar, Üniversitemizce eş zamanlı olarak yayınlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) kadroya başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

. Adaylar, son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden, eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan, süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

. İlan başvuru süreci ile nihai değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasına istinaden kadro hakkı kazanan asil ve yedek adayların atanma sürecine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

10109/1-1