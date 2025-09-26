Harran Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde özel bütçeden istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 23 (yirmi üç ) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48/A maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanıınu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetim yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5) KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7) Başvuracak adaylardan lisans mezunlan için 2024 KPSS (B) grubu KPSS |P3) puanı, önlisans mezunları için 2024 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunlan için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden etı az 60 vc üzeri puan almak.

8) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanıınu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlanınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe burumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kuruntunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanıınu'nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

111 Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esasların; Ek madde 3'te "Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz." hükmü yer aldığından söz konusu personelin kurumlar arası yer değişikliği hakkı bulunmamaktadır.

12) Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonızan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm bitimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

13) "Destek Personeli" kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı vc açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

II) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1) Başvurular, e-Devlet üzerinden "Harran Üniversitesi Rektörlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alını" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkanycrkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 26/09/2025 - 10/10/2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

4) Sözleşmeli Personel Alım İlanma başvuran aday tarafından Kariyer Kapısındaki alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Yanlış ve eksik yapılan başvurulardan kuruntumuz sorumlu değildir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

6) 2024 yılı KPSS sonuç belgesi e-Devlet Kapısı üzerinde otomatik olarak kaydedilecektir.

7) İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesi e-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında c-Dcvlct üzerinden yükleyeceklerdir.

8) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair diğer bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik çekilecek ve yüklenecektir.

III) DİĞER HUSUSLAR

1} 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır).

2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri I (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren I (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

4) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5) Bu ilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

IV) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek sonuçları ile atama için talep edilen evraklar www.hanan.edu.tr adresinden ilan edilecektir Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro sayısının 2 (iki) kalı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar bu bilgilere Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden ulaşabilecektir.

V) İLETİŞİM

Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0 414 318 30 00 Dahili: 2411-2262-2057

9988/1-1