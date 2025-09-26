Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi" ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıyor olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

2) ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Geliştirme Uzmanı : 2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar

1. PHP ile yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak ve bunu belgeleyebilmek,

2. Laravel framework kullanarak en az bir yazılım projesini geliştirmiş, uygulamaya almış ve son kullanıcılara teknik destek sağlamış olmak,

3. ReactJS konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

4. Ajax, jQuery, JavaScript, TypeScript, CSS3 ve HTML5 gibi web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

5. SOAP ve RESTful API geliştirme ve entegrasyonu konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6. PostgreSQL ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

7. Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleri konusunda deneyimli olmak,

8. Geniş ölçekli, çok katmanlı web tabanlı uygulamalar geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

9. Veritabanı oluşturma, yönetme ve veri tabanı prosedürleri konusunda deneyim sahibi olmak,

10. Git veya SVN gibi versiyon kontrol sistemlerini aktif olarak kullanmış olmak,

11. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, hizmet odaklı olmak.

3) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Şekli ve Tarihi:

a) Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden 26.09.2025 - 10.10.2025 tarihleri arasında yapacaklardır.

b) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. Detaylı Özgeçmiş

2. Mezuniyet bilgisi e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak gelmeyen adaylar mezuniyet belgelerini (varsa denklik belgeleri) pdf formatında manuel olarak yükleyeceklerdir.

3. Genel Şartlar başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü (e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu belge alınması gerekmektedir.), kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP hizmet dökümü veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge).

4. Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen en az 2 (iki) güncel programlama dilini bildiğini gösterir belgeler. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar kabul edilir).

5. Varsa İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (e-Devlet Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini manuel olarak yüklemesi gerekmektedir).

6. İsteğe bağlı olarak bilgi ve deneyimi gösterir sertifikalar (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır) ile bilgi ve deneyimi gösteren belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmişi) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

b) KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

c) Başvuru sonuçları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (https://hacibayram.edu.tr/personel) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı işe alım platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

ç) Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sözlü/uygulamalı sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.

5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a) Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacak olup sınav konuları pozisyona uygun olarak "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

b) Sözlü/uygulamalı sınav 27.10.2025 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde (Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.

c) Adaylar, sınava katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (https://hacibayram.edu.tr/personel) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı işe alım platformu üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

ç) Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6) DEĞERLENDİRME

Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alması şarttır. Başarılı olan adaylar sınav puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısına göre asil ve yedek (asil sayısı kadar) olarak sıralanır.

Sınav sonuçları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasından (https://hacibayram.edu.tr/personel) ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Asil ve yedek olarak sıralanan adaylar, haklarında yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucuna göre asil adaydan başlamak üzere sözleşme imzalamak üzere çağırılacaklardır.

7) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

8) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir. Üniversitemizin ilanda ve ilan tarihinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 312 546 01 00

E-Posta: [email protected]

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (312) 546 03 07 - 17

10142/1-1