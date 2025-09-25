Ana sayfaDaimi İşçi İlanları

Türkiye Adalet Akademisi 14 Personel Alacak. Son başvuru tarihi 10 ekim 2025

Kaynak : Memurlar.net
İlan Giriş : 25 Eylül 2025 18:58, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 08:33
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

NAKLEN ATAMA İLE PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımızda görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesi gereğince, Kamu Kurumlarında çalışanlar arasından "Programcı, Teknisyen, Grafiker, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi " kadrolarına naklen personel alımı yapılacaktır. Naklen atanacak personele ilişkin başvuru şartları ve usulü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

Başvuruların ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen veya Türkiye Adalet Akademisine gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Bürosu Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Ahlatlıbel Yerleşkesi Çankaya/Ankara

Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2025

İletişim: 0312 489 81 80 / 1025

İSTENİLEN BELGELER

. Başvuru Dilekçesi

. Özgeçmiş

. Mezuniyet belgesi

. Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

. Hizmet Belgesi (Onaylı)

. Şoför (D sınıfı ehliyetini olduğunu belgelemek)

. Programcı için istenilecek sertifikalar ;

1-Web tasarımı konusunda belge sahibi olmak,

2-MS Visual Studio.Net (ASP.NET,C) platformunda web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

3-MS SQL Server veri tabanı yönetimi konusunda çalıştığını belgelemek

BAŞVURU ŞARTLARI

. Kamu Kurumlarında belirtilen kadrolarda görev yapıyor olmak,

. Hakkında devam eden adli-idari soruşturma veya kesinleşen disiplin cezası bulunmamak,

. Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

