Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin

ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2- Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını tamamlayıp, istenen belgelerin belge yönetimi alanına ekledikten sonra (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Yabancı Dil Belgesi, Eser Beyan Formu, iki adet vesikalık fotoğraf) doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilgili birimlere, doçent ve profesör kadrosuna başvuracak adaylar ise Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile son başvuru günü saat 17:00'a kadar ulaştırması gerekmektedir.

3- Adaylar bilimsel çalışma ve yayınlarını elektronik ortamda sisteme yükleyeceklerdir. (İstenildiğinde basılı dosya veya flash bellek olarak teslim etmeleri kaydıyla)

4- Durumlarının, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi"ne uygun olması,

5- Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal etme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerini (e-Devlet'ten alınan "Hitap Hizmet Dökümü") ekleyerek ilgili birimlere ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren on beşinci günü mesai bitimidir. On beşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr/personel adresinde duyurulacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle başvuru süresinin son günü saat 17:00 itibariyle ilgili birime ulaşmayan başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2547 sayılı Kanun'un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.

Adaylar, başvurularını Üniversitemizin http://kmu.edu.tr/personel adresinden elektronik ortamda istenen belgeler okunaklı ve açıklamalara uygun şekilde sisteme eklemek suretiyle yapabilirler. İstenen belgeleri elektronik ortama ekleyen adayların şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemektedir.

Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında ilanı iptal etme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

Genel Şartlar

1.657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, lisans düzeyinde eğitim veren birimlerdeki kadrolara yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan (Üniversitemiz Senatosunca Belirlenen Puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

3.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

İSTENİLEN BELGELER

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup başvurusunu tamamlamayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

1. Lisans mezuniyet belgesi

2.Lisans transkript belgesi

3.Yüksek lisans öğrenci belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)

4.Yabancı dil belgesi

5.ALES sonuç belgesi

6.Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet'ten alınan hitap hizmet dökümü)

7. Öz geçmiş

İlan olunur. 10053/2/1-1