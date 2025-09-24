İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 24.09.2025

Son Başvuru Tarihi : 08.10.2025

1. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Görevlisi Atama ve Yükseltme Kriterleri'nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak şartı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu'na Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

2. Başvuruda bulanacak adaylardan istenen yabancı dil belgesi aksi belirtilmediği sürece İngilizce'dir.

3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4. Gerek duyulması durumunda; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversite web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

5. Üniversite gerek gördüğü takdirde ilgili mevzuatta tanımlanan işleyişe uygun olarak ilanı iptal edebilir.

6. İlanda belirtilen şartları karşılamayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

7. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

a) Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

b) YÖK Formatlı Özgeçmiş

c) İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Görevlisi Atama ve Yükseltme Kriterlerine uygun formatta hazırlanmış yayın listesi

ç) 2 adet vesikalık fotoğraf

d) Nüfus cüzdanı örneği

e) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet)

f) Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

g) Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

ğ) Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge (en az 70 puan ve üzeri olması) ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

h) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

ı) Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR

Meslek Yüksekokulu: 0(232) 488 8114

Fax : 0(232) 2792626

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.