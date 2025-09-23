Yalova Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 10 (on) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5. Belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,

6. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmamak. (Askerliğini tecil ettirmiş, yapmış veya muaf olması gereklidir.)

7. Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve üzeri almış olmak.

8. Ortaöğretim mezunları için KPSS P94, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Lisans mezunları için KPSS P3 puan türleri değerlendirilecektir.

9. Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve barkodlu SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten "SGK Uzun Vadeli Hizmet Dökümü /Barkodlu Belge Oluştur" seçeneği kullanılmalıdır.) belgesinin "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanındaki ilgili alana pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.

10. Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

11. Sağlık yönünden bedensel ve zihinsel olarak çalışmaya engel durumu bulunmamasını sağlık raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE SONUÇLARI

1. Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden Yalova Üniversitesi -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir.

2. İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

3. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan niteliklere ve şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

5. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Süresi içinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile elektronik posta, faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)

2. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten barkodlu olarak aktarılacaktır.)

3. Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir. Sistemden otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılamaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

4. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten "SGK Uzun Vadeli Hizmet Dökümü / Barkodlu Belge Oluştur" seçeneği kullanılmalıdır.) belgesinin "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanındaki ilgili alana pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.

5. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir.

6. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılamaması durumunda noter onaylı mezuniyet belgesinin yüklenmesi gerekmektedir.)

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ilanı iptal etme hakkına sahiptir.

3. İlan süreci ile ilgili tüm duyurular www.yalova.edu.tr ve https://kariyerkapisi.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.

4. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

6. Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

7. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

8. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından Ortaöğretim P94, Ön Lisans KPSS P93 ve Lisans KPSS P3 grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

3. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların işe başlamak için gerekli evraklar ile başvuru yapmaması, feragat etmesi veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

4. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacağı gibi iş deneyimi istenilen alanlarda dikkatle değerlendirilecektir. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

NOT : Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilir, Resmi Gazete'de yayımlanmaz ve ayrıca tebligat yapılmaz.

9975/1-1